紀惠湯文亮家姐「廖太」5100億沽赤柱豪宅　持貨8年帳蝕1500萬

由湯文亮擔任行政總裁的本地老牌家族紀惠集團，其集團主席「廖太」資深投資廖湯慧靄最新沽售豪宅物業，以5,100萬元沽出赤柱灘道10A及B號地下單位，持貨8年帳面蝕讓約1,500萬元或23%。



上述成交個案為赤柱灘道10A及B號地下A單位，實用面積2,832平方呎，新近以5,100萬元賣出，呎價1.8萬元。該豪宅間隔為四房，並設有專屬車位。物業屬區内罕見大平層，現連租約出售。

紀惠集團主席廖湯慧靄（右五）、紀惠集團行政總裁湯文亮（左五）。

據悉，廖湯慧靄在2017年一口氣購入地下兩個單位，作價合共1.278億元，其中A單位買入價6,600萬元，以最新成交價5,100萬元沽計出，帳面蝕讓約1,500萬元或23%。

翻查資料，今年8月份，廖湯慧靄委任代理出售南區三個住宅物業，包括舂坎角海天徑洋房及赤柱灘道兩伙相鄰平層單位，意向價分別為1.38億元及1.24億元。

至於舂坎角海天徑29號洋房B，在9月份已以9,800萬元沽出，較今年8月意向價1.38億元，大減4,000萬元或29%，不過由於屬早年買入，持貨47年帳面賺9,475萬元離場。物業為雙層洋房設計，實用面積約3,354平方呎，間隔為五房設計，設有花園及天台，空間寬敞，適合舉辦私人聚會。另設特大私人車庫，可容納多輛車輛。

赤柱灘道10A及10B號