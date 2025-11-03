珀麗灣特色海景樓王1700萬沽　原業主慘蝕570萬離場

雖然息口回落，不過市場仍錄得大幅蝕讓個案。馬灣珀麗灣一伙特色樓王海景單位，新近以1,700萬元沽出，惟原業主2018年買入價高達2,270萬元，是次沽貨帳面虧損約570萬元離場，蝕幅約25%。



香港置業葵青珀麗灣分行助理分區董事熊建明表示，隨著美國重啟減息週期，本港有大型銀行跟隨下調利率，市場入市成本降低，吸引實力買家積極尋覓優質物業。

附設大平台、外望青馬橋及維港景

上述成交單位為珀麗灣2期5座極高層，實用面積約1,241平方呎，屬3房套連工人套房間隔，連大平台，向東南望青馬橋及維港景。原業主於多年前以2,200萬元放售，隨著市況調整至1,850萬元放售後，至近月美國重啟減息步伐，吸引換樓客洽詢，雙方經議價後以1,700萬元入市，實用呎價約13,699元。

據悉，新買家為換樓客，心儀單位享180度開揚青馬橋及維港景，加上採光度十足，故睇樓後即購入單位。

2018年8月買入價2270萬

資料顯示，原業主於2018年8月斥2,270萬元購入上述單位，持貨約7年，是次易手，帳面虧損約570萬元離場。

珀麗灣。(資料圖片）