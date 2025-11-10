新世界佐敦新盤瑧爾公佈樓書　最細一房特色戶212呎、本月內推售

新世界發展（0017）旗下佐敦新盤項目瑧爾上載售樓說明書，項目全盤提供63伙，實用面積最細的特色單位，實用面積僅212平方呎。發展商表示，項目的示範單位準備工作已進入最後階段，展銷廳將於短期內開放予VIP及公眾參觀，並於本月內推售。



項目全盤提供63伙，包括57伙標準單位，以及6伙特色單位，全屬一至兩房戶，包括1房連開放式廚房、2房連開放式廚房及2房連梗廚，實用面積由212至380平方呎。

兩房戶面積最大380呎

按戶型劃分，兩房戶設有兩款戶型，包括380平方呎的兩房連梗廚，另一款則為336平方呎的兩房連開放式廚房。至於一房則屬連開放式廚房設計，實用面積249至 259 平方呎，而特色單位實用面積則為212至380平方呎。

↓↓佐敦新盤瑧爾圖則↓↓

該盤最細單位為2樓A室，實用面積212平方呎，附設平台132平方呎。

準備工作進入最後階段、將於月內推售

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目的示範單位準備工作已進入最後階段，展銷廳將於短期內開放予VIP及公眾參觀，並於本月內推售。因應項目獨特的地理位置，自公布命名以來，除了受到本地投資者歡迎外，同時亦接獲大量內地商人及港漂查詢，因此本周將會於內地進行一系列的軟銷。