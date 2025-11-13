天璽．天第2期首輪價單開賣62伙、暫沽15伙　大手客擬2500萬購3伙

新地（0016）旗下啟德天璽．天第2期今日（11月13日）進行首輪價單銷售62伙，經核數後共接獲2,137個購樓意向登記，以價單發售62伙計，超額認購逾33倍。



【11:19】 市場消息透露，該盤暫沽15伙

【11:16】 美聯布少明：大手客擬斥2500萬購3伙

美聯物業高級董事布少明表示，預料今日可全數售罄，發展商有加價加推空間。又指客源方面，5成買家為本地客，5成買家為內地客。該項目買家及投資客亦各佔約5成。料項目呎租約70元水平，租金回報料約4厘。暫錄一組大手客擬斥約2,500萬元購1伙兩房及2伙一房單位。

美聯物業高級董事布少明。

【10:52】 中原陳永傑：今批單位可順利沽清

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，啟德新盤「天璽．天」第2期，今天首輪推售62伙，認購反應熱烈，買家出席率高，客源多為一期向隅客，佔比超過6成。而國內客一向鍾情啟德物業，本公司有近一半為普通話拼音買家，有居於香港多年的國內客，亦有最近移居本港的專才家庭，相信今批單位可順利沽清。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

首輪價單銷售62伙 入場費656.3萬

首輪價單銷售62伙，戶型 涵蓋56伙1房及6伙兩房，實用面積由297至482平方呎，扣除10%折除優惠及4%回贈後，折實售價由656.3萬元至1,507.5萬元，折實呎價由21,713元至33,500元。該批單位以價單價計算市值超過5.8億元。

入場單位為第2座5樓B6室，實用面積297平方呎，屬一房間隔，折實售價為656.3萬元，折實呎價22,098元。

新地（0016）旗下啟德天璽．天。

設有兩座大樓 細分為3個區域

啟德天璽．天第2期設有兩座大樓，合共提供584伙單位。當中細分為3個區域，首先為「Elite Zone」，位處第1座及第2座的5樓至28樓。其次為「Sky Tower」，位處第1座32樓至50樓，涉62伙單位；第三個名為「Summit Tower」，位處第2座32樓至50樓，涉60伙。其中「Sky Tower」及「Summit Tower」屬特殊樓層，1樓將設有專屬大堂及穿梭電梯直達該區域，中間不停其他樓層。