荃灣永順街住宅官地暫收6份標書　長實、嘉華、華懋、信置競投

荃灣永順街住宅官地今日（11月14日）中午截標，市場預期，該地皮估值約12.2億至21.7億元，每呎樓面地價約2,800元至5,000元。



截至早上11時，該地皮暫收6份標書，包括長實（1113）、嘉華國際（0173）、信置（0083）、華懋等，其餘亦有不知名財團競投。

嘉華獨資入標 尹紫薇：「計數計埋成本」

嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇表示，集團獨資入標，目前荃灣較少有新地皮供應，認為今次地皮鄰近地鐵站，來往日後的北部都會區及市區亦方便，問及日後發展需要興建社福設施，她表示「計數計埋成本」。

荃灣永順街住宅地。

地盤面積70127平方呎

上述用地現為環宇海灣跟德士古道工業中心之間露天停車場，涉及地盤面積約70,127平方呎，最高樓面面積約434,790平方呎，將提供約780伙。

據賣地章程，招標條款規定，該地日後用作發展私人住宅的總樓面面積最多為420,765平方呎，剩餘約14,025平方呎總樓面則需用作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，估計一般將用作商舖等用途。

中標發展商亦需要確保發展項目在2031年9月30日或以前落成。

需建者家居照顧服務隊處所、留宿特殊幼兒中心，停車場

另外，中標發展商需另建一個淨作業樓面面積不少於2,765平方呎的體弱長者家居照顧服務隊處所、淨作業樓面不少於7,304平方呎的留宿特殊幼兒中心，及停車場。而條款亦加入《施政報告》的最新措施，取消興建地庫停車場為豁免納入總樓面面積的強制條件，發展商如在該地地面興建不超過2層停車場，其總樓面面積可獲全數豁免。