愉景灣新盤命名「意濤Toscana」　首期涉320伙、明年初推盤

香港興業（0480）及中信泰富合作發展的愉景灣新盤命名為「意濤Toscana」，當中首期涉及320伙，並已獲批入伙紙，料明年初推出。



香港興業國際銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，該樓盤住宅劃分兩期發展，全盤提供約1,400伙，第1期提供320伙，涵蓋一房至四房單位，另設有特色單位。

香港興業國際業務拓展及市務總經理王澤明表示，「意濤Toscana」坐落於愉景北半山，「意」取用「意式」之意，「濤」指接近海邊的優美環境；而英文名「Toscana」取自意大利的托斯卡納，項目的意式設計與當地著名的翠綠山巒和美麗海岸線，以及豐富的藝術氣息不謀而。

陳秀珍又指出，意濤總佔地共逾65萬平方呎，當中包括逾130萬平方呎總樓面面積私人住宅單位，以及意式中央公園，佔地逾16萬平方呎，打造13大意式主題園區。

補地價金額52.4億、每呎地價4030元

翻查資料，「意濤Toscana」位於愉景灣北部，位於丈量約份第352約地段第385號餘段及增批部分，在2021年10月份完成補地價程序，補地價金額達52.4億元。該項目涉及約130萬平方呎樓面，以補地價金額計，即每呎樓面地價約4,030元。