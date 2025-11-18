陳洪楷斥3000萬購《變形金剛》取景地「怪獸大廈」　低水4成

簡樸新生活（8360）主席陳洪楷夥拍共居空間Owl Square創辦人潘解頤，最新再次合組財團入市，斥資約3,000萬元購入「舖王」鄧成波家族旗下、《變形金剛4》取景地「怪獸大廈」鰂魚涌益發大廈1樓一籃子住宅銀主物業，鄧氏家族持貨約8年，帳面貶值約60%。



成交物業為鰂魚涌英皇道1048至1056號益發大廈1樓一籃子物業，屬銀主盤，涉及共17個單位，實用面積近6,000平方呎，新近以3,000萬元沽出，成交呎價約5,000元。據了解，上述物業近期成交呎價約9,000元，而目前最新成交價僅5,000元，低水逾4成。

鄧成波家族2017年買入價7400萬、勁蝕近6成

據了解，該物業原由已故「舖王」鄧成波於2017年約7,400萬元購入，以最新成交價計算，物業帳面貶值4,400萬元或59.5%。

今次入市的其中一位合資人為Owl Square共居集團創辦人潘解頤，市場預計該物業位於英皇道核心地段鄰近太古商圈及地鐵站，交通便利，而且該廈配備升降機，每個單位實用面積約300餘至400平方呎不等，預期可重新分隔及翻新後未來回報率可有所提升，是次投資將再次為該共居集團擴展版圖。

陳洪楷近年多次入市執平貨

資深投資者陳洪楷近年多次入市，共購入約數億元、近百伙住宅物業，包括深水埗欽州街一籃子物業、柯士甸道108號、田灣登豐街、太子道西206至208號項目等，是次購入「怪獸大廈」鰂魚涌益發大廈1樓一籃子物業為私人投資。

例如在2025年2月份陳洪楷與本地老牌建材商林氏家族斥資4,388萬元買入遠洋集團（3377）旗下旺角已屆現樓千望的基座舖位，呎價約6,584元；成交價較叫價1.2億元低7,612萬元，大幅減價63%。