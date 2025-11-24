壽山村道超級豪宅屋地放售　佔地2萬呎、3層高獨立屋6700呎｜多圖

南區壽臣山再有超級豪宅推出放售。戴德梁行獲業主委託出售獨立屋地項目壽山村道23A，整個地盤涉及約2萬平方呎，範圍內為一幢三層高獨立屋。



戴德梁行表示，上述放售屋地為壽山村道23A，佔地約20,000餘平方呎。範圍內為一幢屋實用面積6,711平方呎、三層高獨立屋，設有10,000餘平方呎的花園、而且連車庫，是擁有極高私穩度的大宅。

業主為珠寶商人何志佳

翻查資料，上述屋地業主為冠澤置業有限公司（BEST SHINE PROPERTIES LIMITED），其公司董事包括何志佳及鍾玉華，何志佳為立藝珠寶手藝有限公司董事長，而鍾玉華則為其妻子。

2004年底買入價接近1.12億

何志佳及鍾玉華於2004年12月以約1.1188億元買入壽山村道23A號屋地，當時略低於上一個業主1997年買入價1.15億元。

壽山村道23A。（代理相片）

