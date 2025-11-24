壽山村道超級豪宅屋地放售 佔地2萬呎、3層高獨立屋6700呎｜多圖
撰文：蔡偉南
出版：更新：
南區壽臣山再有超級豪宅推出放售。戴德梁行獲業主委託出售獨立屋地項目壽山村道23A，整個地盤涉及約2萬平方呎，範圍內為一幢三層高獨立屋。
戴德梁行表示，上述放售屋地為壽山村道23A，佔地約20,000餘平方呎。範圍內為一幢屋實用面積6,711平方呎、三層高獨立屋，設有10,000餘平方呎的花園、而且連車庫，是擁有極高私穩度的大宅。
業主為珠寶商人何志佳
翻查資料，上述屋地業主為冠澤置業有限公司（BEST SHINE PROPERTIES LIMITED），其公司董事包括何志佳及鍾玉華，何志佳為立藝珠寶手藝有限公司董事長，而鍾玉華則為其妻子。
2004年底買入價接近1.12億
何志佳及鍾玉華於2004年12月以約1.1188億元買入壽山村道23A號屋地，當時略低於上一個業主1997年買入價1.15億元。
雅居樂主席陳卓林子深水灣道39號洋房 3.42億易手 賬蝕1000萬元榮豐億股東殷劍波淺水灣銀主盤2.55億沽 低估值25%｜多圖美心主席伍偉國2.15億沽壽臣山南源洋房 持貨17年升值5500萬深水灣道66號申建2幢超級豪宅、涉1.65萬呎 兩年前豪斥36億買入紀惠湯文亮家姐「廖太」5100萬沽赤柱豪宅 持貨8年帳蝕1500萬