鄧成波家族悅品酒店‧荃灣9.5億沽 華潤隆地承接 每間客房163萬
撰文：蔡偉南
出版：更新：
工商舖酒店物業價格大幅回落，吸引中資財團趁低入市，市場錄得矚目成交個案。舖王鄧成波家族旗下悅品酒店‧荃灣在今年4月份推出招標放售，有市場消息透露，該幢酒店最新獲華潤隆地斥資約9.5億元買入，目前正進行盡職審查，預計日後將會用作學生宿舍。
該幢酒店提供583間客房，平均每間客房作價163萬元。該酒店早前市場估值約13.8億元，是次成交價較估值低約31%或4.3億元。據悉，該酒店前身為工廈紅A中心，由鄧成波家族於2012年斥資5.28億元收購，其後改裝為酒店。
葵涌青山公路443至451號悅品酒店‧荃灣樓高30層，於2018年完成物業翻新開業，總建築面積約為292,961平方呎。酒店提供583間客房，設有6種不同的房型，高層房間具景觀開揚城市景。低層地下及高層地下提供餐飲服務，配有會議室、美容院和健身室等設施。酒店全幢在今年4月份推出放售，市場估值為13.8億元。
鄧成波家族2012年5.28億收購、花6年改裝酒店
資料顯示，酒店前身為工廈紅A中心，舖王鄧成波家族於2012年初，以5.28億元向恆隆地產購入全幢大廈，並用6年時間將大廈進行改建及翻新成酒店。
↓↓悅品酒店‧荃灣↓↓
+5
鄧成波家族3項物業淪銀主盤共6138萬沽 帳面勁蝕超過九千萬「舖王」鄧成波家族5.52億放售旺角銀城廣場一籃子貨爆房聖地變學生宿舍 尖沙咀「維記」1.18億沽 鄧成波家族蝕64%舖王鄧成波家族7600萬放售三項物業 旺角珀軒旅館市值5000萬尖沙咀星薈疑結業 鄧成波家族年半賣21個物業及銀主盤 涉資45億百旺都低價收購鄧成波全幢舊樓 擬斥2億重建成上車盤 設開放式