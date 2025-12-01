鄧成波家族悅品酒店‧荃灣9.5億沽　華潤隆地承接　每間客房163萬

工商舖酒店物業價格大幅回落，吸引中資財團趁低入市，市場錄得矚目成交個案。舖王鄧成波家族旗下悅品酒店‧荃灣在今年4月份推出招標放售，有市場消息透露，該幢酒店最新獲華潤隆地斥資約9.5億元買入，目前正進行盡職審查，預計日後將會用作學生宿舍。



該幢酒店提供583間客房，平均每間客房作價163萬元。該酒店早前市場估值約13.8億元，是次成交價較估值低約31%或4.3億元。據悉，該酒店前身為工廈紅A中心，由鄧成波家族於2012年斥資5.28億元收購，其後改裝為酒店。



葵涌青山公路443至451號悅品酒店‧荃灣樓高30層，於2018年完成物業翻新開業，總建築面積約為292,961平方呎。酒店提供583間客房，設有6種不同的房型，高層房間具景觀開揚城市景。低層地下及高層地下提供餐飲服務，配有會議室、美容院和健身室等設施。酒店全幢在今年4月份推出放售，市場估值為13.8億元。

鄧成波家族2012年5.28億收購、花6年改裝酒店

資料顯示，酒店前身為工廈紅A中心，舖王鄧成波家族於2012年初，以5.28億元向恆隆地產購入全幢大廈，並用6年時間將大廈進行改建及翻新成酒店。

已故舖王鄧成波。

↓↓悅品酒店‧荃灣↓↓