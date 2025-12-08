啟德DOUBLE COAST III首批105伙　折實呎價1.94萬、入場費419.1萬

由會德豐地產、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）合作發展的啟德DOUBLE COAST III 上載首張價單共105伙，折實平均呎價約19,399元，折實售價419.1萬元起。



首張價單涉及105伙，分別位於第1A座及第1B座，涵蓋8伙開放式單位、42伙1房、31伙2房單位、24伙3房。價單定價由814萬至1,806萬元，價單呎價由18,930至25,948元，扣除最高折扣優惠12%，折實售價由419.1萬至1,589萬元，折實呎價由1.66萬至2.28萬元

⁠入場單位為第1B座8樓G單位，開放式戶型，實用面積249平方呎，價單定價476.2萬元，價單呎價19,124元。如扣除價單上各項折扣優惠後，折實售價419.1萬元，折實呎價16,831元。

啟德DOUBLE COAST III。（黃浩謙攝）

設2座住宅大樓 屬全新海景高座

DOUBLE COAST III於上周五（21日）公佈樓書，全盤涉及525伙。項目設2座住宅大樓，當中第1A及1B座屬高座，共提供525伙，實用面積249至1,373平方呎，涵蓋開放式至三房套及儲物房，設天際特色戶及平台特色戶。主打一房至兩房佔逾八成，全盤大部分單位屬500平方呎以下。

主打一房至兩房佔逾八成

當中開放式戶共33伙，實用面積249平方呎；一房共165伙，實用面積311至340平方呎；兩房共259伙， 實用面積414至518平方呎；三房共63伙， 實用面積641及696平方呎。

至於項目設4伙平台特色戶， 實用面積292至641平方呎，另設一伙實用面積1,373平方呎的天際特色戶，屬四房雙套連工作間及洗手間。