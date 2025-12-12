新世界佐敦瑧爾開賣63伙、暫沽45伙　大手客擬4500萬購兩層共6伙

減息後首個全新盤推售，新世界（0017）旗下佐敦新盤瑧爾，今日（12日）上午9時「晒冷式」價單形式推售全盤63伙，折實平均呎價為21,762元，總值約4.14億元。項目昨截收逾2,500張入票，超額認購逾38倍。



【12:15】市場消息透露，瑧爾S組時段可供發售的45伙，已全數獲認購。餘下的18伙單位將會在A組時段發售。

【10:38】美聯：大手客擬約4500萬購入兩層共6伙

美聯物業高級董事布少明表示，預計可即日沽清，美聯客源分布以九龍區為主，佔約5成，其餘4成來自港島區，及1成來自新界區。另用家及投資者各佔一半，其中5成是內地客，預期項目呎租可達約80元，租金回報率逾4厘。同時錄10組大手買家有意購入全層，其中一組大手客計劃斥資約4,500萬元購入兩層共6個單位。

【10:31】中原：大手客擬買6伙 涉資約3800萬

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，「瑧爾」今日發售全盤63伙，認購反應熱烈，料全數單位今日可順利沽清。該行出席率十分理想，客源以九龍客及國內客為主，用家及長線投資者各佔一半，當中不乏大手客，本公司有多組大手客，其中一組買家有意購入6伙，涉資約3,800萬元。

【10:00】現場所見，S組買家時段，有大批準買家出席，正排隊輪候。

「晒冷式」盡推全盤63伙

首張價單盡推全盤63伙，當中包括33伙1房戶、5伙2房開放式廚房戶、19伙2房梗廚戶、6個特色單位，實用面積212至380平方呎，價單定價614.7萬元至1,271萬元，價單呎價24,108元至33,447元，折實售價491.7萬元至1,016.8萬元，折實呎價19,284元至26,758元。當中60伙折實售價低於900萬元。另一房單位除連天台特色戶外，全數低於600萬元。

大手客最多可購9伙

今次銷售共分4組（員工、S、A及B組）進行銷售，當中新世界集團員工組別可購1至3伙；S組買家最少購買同一樓層之A,B及C單位，最多可購9伙；而A組買家可購最少2伙，最多可購4伙；B組買家可購1至2伙。