新世界佐敦瑧爾「晒冷式」開賣63伙　準買家陸續抵達

減息後首個全新盤推售，新世界（0017）旗下佐敦新盤瑧爾，今日（12日）上午9時「晒冷式」價單形式推售全盤63伙，折實平均呎價為21,762元，總值約4.14億元。項目昨截收逾2,500張入票，超額認購逾38倍。



【10:00】現場所見，S組買家時段，有大批準買家出席，正排隊輪候。

「晒冷式」盡推全盤63伙

首張價單盡推全盤63伙，當中包括33伙1房戶、5伙2房開放式廚房戶、19伙2房梗廚戶、6個特色單位，實用面積212至380平方呎，價單定價614.7萬元至1,271萬元，價單呎價24,108元至33,447元，折實售價491.7萬元至1,016.8萬元，折實呎價19,284元至26,758元。當中60伙折實售價低於900萬元。另一房單位除連天台特色戶外，全數低於600萬元。

大手客最多可購9伙

今次銷售共分4組（員工、S、A及B組）進行銷售，當中新世界集團員工組別可購1至3伙；S組買家最少購買同一樓層之A,B及C單位，最多可購9伙；而A組買家可購最少2伙，最多可購4伙；B組買家可購1至2伙。