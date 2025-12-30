洪水橋片區發展招標半年　共6幅住宅、產業地涉478萬呎

地政總署今日（23日）正式招標洪水橋片區發展，涉及3幅住宅地及3幅企業及科技園用地，分別涉及大約182萬平方呎及296萬平方呎，合共計算高達約478萬平方呎。項目截標日期為2026年7月3日。



3幅住宅地涉近182萬呎 18號住宅地規模最大

據地政總署資料，3幅住宅地包括洪水橋市地段第18、20、21號地皮。其中18號住宅地規模最大，地盤面積142,098平方呎，最多可建樓面高達923,638平方呎；其次為21號住宅地，地盤面積83,498平方呎，最多可建樓面高達542,736平方呎；最細一幅則為20號地皮，地盤面積54,402平方呎，最多可建樓面高達353,615平方呎。

合共提供3120伙

合計3幅住宅地皮，合共最多可建樓面面積約1,819,989平方呎。日前發展局表示，該3幅住宅用地將會提供約3,120伙。

↓↓洪水橋市地段第18、20、21號住宅地位置↓↓

3幅企業及科技園用地涉296萬呎 23號用地規模最大

至於企業及科技園用地則包括洪水橋市地段第19、23、24號用地，規模最大為23號企業及科技園用地，佔地約250,171平方呎，最多可建樓面高達1,250,854平方呎；其次為24號用地，佔地約232,894平方呎，最多可建樓面高達1,164,471平方呎；最細則為19號用地，佔地約109,687平方呎，最多可建樓面高達548,436平方呎。

合計3幅企業及科技園用地，合共最多可建樓面面積約2,963,761平方呎。

兩幅較大產業用地將交還政府

值得留意，上述規模較細的19號用地，日後會由發展商發展及營運，而規模較大的23號及24號用地，則會在平整土地後交還政府。

彈性地價繳付安排、地價75%三年內付清、期間免息

是次洪水橋片區發展招標項目，將採用彈性地價繳付安排。片區地價中標者，可於招標結果公佈後28日內繳付至少25%地價，其餘最多75%地價可以招標結果公佈後三年內付清，期間免息。

據市場估計，洪水橋片區發展招標項目，每呎樓面地價約1,200至3,000元，估值大約56億至140.8億元。

↓↓洪水橋市地段第19、23、24號企業及科技園用地位置↓↓

↓↓洪水橋市地段第18、19、20、21、23、24號企業及科技園用地位置↓↓

↓↓洪水橋/厦村新發展區↓↓