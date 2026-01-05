大埔天賦海灣三房銀主盤1250萬沽　上手持貨11年帳蝕24%

大埔白石角一帶屋苑出現大幅蝕讓個案。大埔天賦海灣一伙三房銀主盤以1,250萬元沽出，原業主持貨11年，帳面蝕讓24%。



中原地產大埔康樂園分行高級資深分區營業經理吳啟業表示，近期交投氣氛正面，帶動豪宅成交，大埔天賦海灣一期15座高層A室，單位實用面積1,348平方呎，三房連套房、多用途房及工人套房間隔，以銀主盤形式放盤，叫價約1,250萬元，日前「零議價」以1,250萬元沽出，平均呎價約9,273元。

據了解，新買家為同區客，見屋苑環境舒適，單位間隔合用，即決定購入單位自住。

2015年買入價1649萬

據了解，原業主於2015年以1,649萬元購入單位，持貨約11年，現轉手賬面蝕約399萬元離場，單位期內貶值約24%。

大埔天賦海灣。（資料圖片）

大埔天賦海灣。（梁鵬威攝）

大埔天賦海灣。（梁鵬威攝）