西沙第2A期SIERRA SEA成新盤票王！　首輪累收4.2萬票、超額196倍

落實本周六（10日）展開首輪銷售的新地（0016）位於西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA，市場消息透露，截收約4.2萬個認購登記，成為歷來首輪收票最多的新盤票王。該盤將於本周六（10日）展開首輪銷售262伙，當中213伙以價單形式發售，以價單單位計算，超額認購196倍。



新地表示，西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA首輪銷售於今日(1月8日)截票，核數仍在進行中，發展商初步點算已收到約42,000個購樓意向登記，反應熾熱。

上一個收票王為油塘親海駅II

翻查資料，上一個收票王紀錄為長實（1113）油塘親海駅II，於2023年8月推出，首輪收票高達逾3.8萬票。而在2025年4月推出的西沙第1A(2)期SIERRA SEA，當時首輪推售截收高達37,374票。

周六首輪銷售262伙 價單賣213伙

西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA周六（10日）展開首輪銷售262伙，當中213伙以價單形式發售，涵蓋27伙一房、134伙兩房及52伙三房，實用面積由297至700平方呎，市值逾14億元。其餘49伙則以招標形式推售，主要為特色單位，實用面積275至835平方呎。

以價單形式發售之單位折實售價由343.55萬至831.86萬元，折實呎價由10,017至13,776元。

入場費343.55萬元起

入場單位為Coral Avenue 第1座G2樓G單位，實用面積由297平方呎，屬一房間隔，折實售價為343.55萬元，折實呎價11,567元；而最低呎價的單位為Coral Avenue 第2座2樓A單位，實用面積700平方呎，屬三房套連工作間間隔，折實售價701.19萬元，折實呎價10,017元。

西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA（右）

首張價單折實均價約1.1萬

事實上，西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA先後公布三張價單，在2025年12月30日公佈首張價單提供148伙，首批折實平均呎價10,968元，較對上一期SIERRA SEA第1B期首張價單折實平均呎價10,638元，上升3.1%。

其後該盤第2A期在1月3日加推2號價單，提供73伙，折實平均呎價升至11,595元。而最新加推的3號價單的73伙，折實平均呎價更進一步升至12,263元。不過發展商表示，由於樓層景觀座向有所不同，屬原價加推。

新地：樓層景觀座向有所不同 屬原價加推

參考價單2號資料，當中一伙第5座12樓J室，實用面積299平方呎，屬一房間隔，價單售價為441.31萬元，呎價為14,760元，至於新推出的價單3號，屬於同一柱的第5座15樓J室，實用面積同屬299平方呎，同屬一房間隔，價單售價為441.75萬元，呎價為14,774元，兩者售價僅相差4,400元或不足0.1%。