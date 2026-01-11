西沙SIERRA SEA 2A期加推73伙　一房入場費350萬

新地（0016）發展的西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA首輪開賣262伙，當中213伙以價單形式發售，即日沽清。該盤今日隨即加推新一張全新4號價單，提供73伙，實用面積297至700平方呎，戶型包括一房至三房間隔，折實售價約350.05萬至902.98萬元，折實呎價約10,436至14,100元。



↓↓首輪銷售現場情況↓↓

西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA（右）

西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA。

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。