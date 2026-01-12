新地古洞南項目次輪補地價14億　每呎補地價1300元

新地（0016）據報以近14億元為古洞南項目第二度補地價，每呎樓面地價1,300元，較8年前首輪補地價（每呎樓面地價約3,300元），大幅低出6成。



上述補地價項目為古洞南丈量約份92約地段2579號，位於粉嶺公路以南，鄰近古洞北新發展區及新界喇沙中學，地盤佔地約40.4萬平方呎。據了解，新地在2018年已透過補地價將地皮由農地換地成為住宅用途，當時補地價金額5.34億元，規劃作低密度洋房。

不過，隨著北都發展、古洞站落實興建等，發展商將地皮轉作中高密度分層住宅發展，在2025年12月落實進行第二度補地價，涉及補地價金額約13.97億元。而該幅地皮可建樓面由原本約16.2萬平方呎，大增近7倍至約123.7萬平方呎，單位數目由約90伙大幅增加至2,598伙。

2018年首輪補地價5.34億、每呎3300元

以新增約107.5萬平方呎樓面計算，第二輪補地價每方呎接近1,300元，相比2018年時，首輪改變用途時的每平方呎約3,300元，大幅低出6成。是次每呎補地價金額大幅回落，除了與樓價、地價回落有關，亦反映換地與契約修訂性質有所不同，有指最新補地價後，發展商而負責興建長者院舍、長者日間中心等社區設施，相關因素也影響到地價水平。

兩輪補地價共涉19.3億

合計新地古洞南項目兩輪補地價，涉資共19.3億元，以現時總樓面面積123.7萬平方呎計算，平均每呎補地價約1,561元。