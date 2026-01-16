CCL按周跌0.71%　終止2周連升　分析：節日氣氛濃厚、二手成交慢

中原城市領先指數CCL最新報144.63點，按周跌0.71%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，節日氣氛濃厚，二手成交略為減慢，CCL連升2周後單周回軟，但無礙樓價平穩上升的趨勢，指數仍為2024年5月中後87周（逾1年半）第3高。



大型新盤熱銷，業主封盤反價情況持續，銀行上調按揭回贈優惠，加上新春傳統旺市，買家入市意欲增強，有利樓價繼續向上。展望首季CCL能重上147點水平（即2024年撤辣後的高位），只要再升2.37點或1.64%便達到。



CCL較去年5月低位升7.01%

楊明儀指，2025年5月拆息回落，樓價明顯轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升7.01%。

另外，CCL較2025年3月財案前134.89點低位升7.22%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升6.46%，較2021年8月191.34點歷史高位跌24.41%。

中原城市領先指數CCL最新報144.63點，按周跌0.71%。

CCL Mass按跌1.02% 終止2周連升

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報145.62點，按周跌1.02%。CCL(中小型單位)報144.67點，按周跌0.90%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊終止2周連升，但仍同為2024年5月中後87周(逾1年半)第3高。CCL(大型單位)報144.38點，按周升0.23%，指數創2024年8月初後75周(近1年半)第3高。

四區二升二跌

四區樓價二升二跌。新界東CCL_Mass報154.57點，按周跌3.51%，跌幅為2006年3月底後近20年以來最大，指數上周創103周(近2年)新高後回落。九龍CCL_Mass報144.87點，按周跌1.67%，結束2周連升，指數仍為2023年12月初後110周(逾2年)第3高。新界西CCL_Mass報134.66點，按周升0.32%，連升2周共1.45%，指數創2024年6月初後84周(逾1年半)次高。港島CCL_Mass報142.50點，按周升0.55%，連升3周共2.22%，指數創2024年6月中後82周(逾1年半)第6高。