西沙2B期SIERRA SEA周三價單賣165伙　截收42517票、超購逾256倍

新地（0016）發展的西沙住宅項目第2B期SIERRA SEA周三（28日）首輪公開發售186伙，當中165伙以價單形式發售，其折實平均呎價11,649元，入場費455.17萬元。發展商表示，經核數後共接獲42,517個購樓意向登記，當中包括738票為代理入票，以價單發售165伙單位計，超額認購逾256倍。



第2B期SIERRA SEA首輪賣165伙

第2B期SIERRA SEA銷售安排1號發售186伙，當中165伙為價單單位，其餘21伙則以招標形式發售；價單單位當中有118伙為兩房單位，47伙為三房單位。以價單形式發售的165伙，折實平均呎價11,649元。該批單位折實售價由455.17萬元至874.56萬元，折實呎價由10,018元至12,476元。

入場單位為第1座2樓J單位，屬於443呎兩房單位，折實售價455.17萬元，另入場呎價單位為第2座G2樓H單位，屬於458呎兩房單位，折實呎價為10,018元。

新地（0016）發展的西沙住宅項目第2B期SIERRA SEA。