西沙SIERRA SEA 2B期今賣165伙　暫沽108伙　大手客斥3600萬買6伙

新地（0016）發展的西沙住宅項目第2B期SIERRA SEA今日（28日）展開首輪銷售186伙，當中165伙以價單形式發售，折實平均呎價11,649元，入場費455.17萬元。項目累收42,517票，當中包括738票為代理入票，打破對上2A期記錄，成為最新首輪收票最多的新盤票王。 以價單發售165伙單位計，超額認購逾256倍。



【12:20】據市場消息指，項目暫揀選108伙，尚餘57伙待沽。

【11:43】 美聯：大手客掃入6伙、涉資約3,600萬

美聯物業高級董事布少明預期，「SIERRA SEA 2B期」今輪推售料可再次即日沽清，往後推售單位存加價加推空間。他續指，是次續有不少長線收租客入票，投資佔比達4成。

當中最大手買家是次一舉掃入6伙單位，包括2伙三房及4伙兩房，涉資約3,600萬元。另有一組大手客購入5伙單位，包括1伙三房及4伙兩房，設資約2,800萬元。他亦預期，屋苑入伙後租金可達45元，租賃回報約4.5厘。

美聯物業高級董事布少明。

【11:20】 中原：全數沽清機會極大

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示 ，預期今天全數沽清機會極大，今日出席客戶當中， 投資者入市比例明顯增加，投資者達約5成，最大手客戶打算斥資約2,300萬購入4伙單位，包括1伙三房及3伙兩房戶。近期整體市況向好，股市暢旺，財富效應推動買家加快入市，新年前小陽春已確定。

他續指，本月一二手成交暢旺，現時一月份一手成交達2000宗，預計全月可達2300宗，創2013年13年來一月份宗數新高。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（盧翊銘攝）

【10:00】 現場所見，大手客時段已有多名買家及代理陸續到場排隊等候入場，當中不乏年輕買家及家庭客。

首輪賣165伙 大手客最多買6伙

今日銷售安排分為A組和B組，A組買家最多可買6伙，另B組買家最多可買2伙。第2B期SIERRA SEA銷售安排1號發售186伙，當中165伙為價單單位，其餘21伙則以招標形式發售。

以價單形式發售的165伙，折實平均呎價11,649元。該批單位折實售價由455.17萬元至874.56萬元，折實呎價由10,018元至12,476元。另外，有118伙為兩房單位，47伙為3房單位。

入場費455.17萬

入場單位為第1座2樓J單位，屬於443呎兩房單位，折實售價455.17萬元，另入場呎價單位為第2座G2樓H單位，屬於458呎兩房單位，折實呎價為10,018元。

Sierra sea 2B

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。