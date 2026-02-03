1月新盤撻訂28宗　華懋瑜一連撻13宗殺訂3329萬　親海駅撻訂12宗

2025年1月新盤市場共錄得28宗撻訂個案，較上月的11宗上升約17宗，涉及撻訂金額約4,630萬元。當中，華懋瑜一系列錄13宗撻訂，共涉及樓價約3.47億元，眾買家輸逾3,329.8萬元訂金。



華懋瑜一13宗撻訂 眾買家輸逾3329.8萬元訂

當中撻訂最多新盤為華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一系列，錄得13宗撻訂個案，共涉及樓價約3.47億元，眾買家棄購料共輸逾3,329.8萬元訂金。據成交紀錄冊顯示，涉及單位瑜一第IA期至第IC期，合共有13伙撻訂單位於2023年3、4、11月沽出，該批撻訂單位成交價2,297萬至3,111.5萬元。

惟該批單位於2026年1月9日及23日被列為終止交易，料眾買家已撻大訂，並遭發展商各沒收5至10%訂金，即合共涉約3,329.8萬元訂金。

華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一。（李明珠攝）

油塘親海駅12宗撻訂 涉樓價9070.8萬

其次為長實（1113）旗下油塘親海駅，錄12宗撻訂，涉及樓價9,070.8萬元，該批單位成交價由320.5萬元至1,305.2萬元，合共殺訂逾907萬元，合共有12伙撻訂單位於2023年8月及9月沽出，該批撻訂單位成交價320.5萬至1,305.2萬元。

惟該批單位於2026年1月9日及23日被列為終止交易，料眾買家已撻大訂，並遭發展商各沒收10%訂金，即合共涉逾907萬元訂金。

長實（1113）旗下油塘親海駅。

上源1月錄一宗長成交期撻訂 買家輸160萬訂金

至於萬科香港旗下屯門掃管笏上源亦錄一宗長成交期的撻訂，涉及樓價1,600萬元，今棄購料共輸160萬元訂金。屬第1B座1樓D室，實用面積1,248平方呎，屬四房雙套間隔，於2022年10以1,600萬元沽出，當時買家採3年成交期，獲發展商提供提前入住優惠、提前付清樓價現金回贈等。

惟上述撻訂單位於2026年1月22日被列為終止交易，料買家已撻大訂，並遭發展商沒收10%訂金，即合共涉160萬元訂金。