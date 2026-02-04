佳寶林曉毅5000萬沽黃大仙匯豪山基座商場　持貨13年帳蝕六成

本地連鎖食品零售批發商佳寶食品超級市場創辦人林曉毅最新大蝕讓沽貨！林曉毅持有的黃大仙單幢盤匯豪山的基座商場匯豪坊，據代理消息透露最新以5,000萬元沽出，較2013年買入價1.25億元，帳面勁蝕7,500萬元，蝕幅高達60%。



據代理消息，上述成交個案為黃大仙蒲崗村道99號匯豪山基座商場匯豪坊，涉及地下及1樓，地下建築面積約15,413平方呎，1樓建築面積約12,283平方呎，合共總面積約27,696平方呎。

據了解，該商場物業在2021年9月以1.4億元推出放售，直至近日市傳終以5,000萬元沽出，成交呎價僅約1,805元。

2013年買入價1.25億

翻查資料，舖位業主為萬基國際發展有限公司（MILLION BASE INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED），其公司董事包括林曉毅、林凱欣等。

林曉毅於2013年2月斥資1.25億元購入上述商場，地下舖位現為佳寶食品超級市場，至於1樓長期空置。以最新成交價計算，是次沽貨，舖位帳面大幅蝕讓7,500萬元或六成。

黃大仙匯豪山。（鄧栢良攝）

黃大仙蒲崗村道99號匯豪山。（朱永倫攝）

事實上，2025年佳寶食品超級市場，已賣盤予內地電商巨頭京東（9618），其後林氏家族成員一直在市場上沽售物業，例如林曉毅的女兒林凱欣所在去年沽出兩伙大埔海日灣單位，帳面蝕讓合共1,681.39萬元。