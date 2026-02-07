西沙第2B期SIERRA SEA開賣218伙　暫沽110伙至少4宗「一客四食」

新地（0016）發展的西沙住宅項目第2B期SIERRA SEA，今日（7日）以價單形式推售218伙，折實平均呎價為12,830元，另推20伙以招標形式發售。



13:00 市場消息透露，該盤暫沽約110伙。

利嘉閣促成4宗「一客四食」

12:35 利嘉閣地產新界區董事鄭健糧表示，今日的銷售場面仍十分熱鬧，料今輪銷售仍可延續之前的旺勢，即日沽清。又指今輪的投資者佔比較之前略多，預計達50%左右的水平。該行今日就接連錄得4宗「一客四食」，另外亦有多宗「一客三食」的個案。

其中，一名客戶斥資逾2,100萬元大手購入4伙。該買家早前曾親身視察項目，對周圍環境十分鍾情，因此決定斥資購入單位作長線投資用途。鄭氏又指，新春前樓市交投持續暢旺，置業者入市情緒高漲；估計在農曆新年後，樓市將出現「小陽春」。

西沙第2B期Sierra sea。（資料圖片）

本周六以價單形式發售218伙，當中有153伙兩房，65伙三房，折實平均呎價12,830元，價單價計市值近16億元。而其餘20伙於本周五起以招標形式發售。

入場單位為461.89萬

該批218伙單位中，入場單位為第1座2樓H單位，實用面積458平方呎，採兩房間隔，折實售價為461.89萬元。至於，最低呎價單位為第1座2樓H單位，屬於458平方呎兩房單位，折實呎價為10,085元。

共93伙供大手客選購

當日銷售安排將分為A組和B組，Super A組客人最少買3伙，最多買4伙；A1組客人可購買1伙超過600平方呎3房單位；B組客人只能購買1伙，A組共有93伙單位可供選擇，如有剩餘單位將撥入B組選購。