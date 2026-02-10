中海外18.0688億奪牛頭角彩霞道住宅地　每呎地價6532元

牛頭角彩霞道地皮上周五（6日）截標，接獲9份標書。地政總署（10日）公布，該幅用地以18.0688億元批出予中海外（0688），平均每呎樓面地價6,532元。較1月初佐敦谷彩興路中小型住宅地皮（作價16.1億元）的每呎樓面地價4,339元，大幅高出50%。



該地皮共截收9份標書。當中入標財團包括，信置（0083）夥鷹君的合組財團、中海外（0688）、嘉華國際（0173）、恒地（0012）、新地（0016）、長實（1113）、會德豐地產等。

測量師料日後開售呎價約2.1萬

萊坊執行董事及大中華區估價及諮詢部主管方耀明表示，今次彩霞道地成交價略高於預期，尤其是較上一幅佐敦谷地皮高出頗多。加上這幅市中心地皮的反應不俗，共收到九份標書，反映市場對於吸納市區有質素地皮非常有信心，估計發展商都會以中小型單位為主。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，對上次中資內房以獨資奪地，要追溯至2020年12月，由中海外（0688）以逾42億元投得的啟德跑道區住宅新盤，即現時的維港‧雙鑽。而今次中海外以近18.1億元奪牛頭角彩霞道住宅地，預計項目開售呎價約為17,300元。

華坊諮詢評估有限公司資深董事梁沛泓表示，今次項目的地點優質，成交的地價雖然高，仍是市場可預期的範圍。發展商普遍看好後市，今次的樓面地價表示項目將來實用呎價幾21000元，較同區的新樓現價高15%至20%。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚。

華坊諮詢評估有限公司資深董事梁沛泓。

同區彩興路地皮上月初批出、每呎地價4339元

翻查資料，佐敦谷彩興路中小型住宅地皮於今年1月初，以16.1億元批出信置（0083）夥鷹君（0041）合組財團，每呎樓面地價4,339元。

地皮位處於牛頭角/九龍灣區，區內配套成熟，德福花園 / 東九文化中心均屬步行距離之隔。惟地皮前後多數為舊式樓宇以及一眾公共屋邨，景觀難有保証，預期項目設計走大眾路線。考慮到地皮面積較小以及中標者不需負責興建政府設施，投資風險將稍微降低。

地皮面積33,713呎 擬建1座住宅涉420伙

上述牛頭角彩霞道地皮約33,713平方呎，前身為瑪利諾中學的空置校舍，現時用作香港海關訓練及青年發展中心，可建總樓面面積303,421平方呎，最高住宅部分樓面上限252,851平方呎。

城規會早前修訂「牛頭角及九龍灣分區計劃大綱草圖」，把上述地皮由「政府、機構或社區」地帶改劃為「住宅（甲類）4」地帶。據城規會文件顯示，項目擬建1座30層高住宅大廈，另含4層平台及2層地庫私人停車場，並設有零售設施，預料可提供約420個單位並容納1,092人入住，目標項目可在2031/2032年完成。