財政預算案2026｜關注房屋政策　北都推三幅土地發展大學校舍

財政司司長陳茂波今日（25日）公布2026-27年度《財政預算案》，《香港01》將不斷更新有關本地房地產政策的最新資訊。



財政預算案2026房地產政策重點

●加速推進香港新型工業化，發展新質生產力，融入國家新型工業化整體佈局

●年中提交北都專屬法例條例草案、聚焦新田科技城及洪水橋產業園

●住宅成交量6.3萬宗創四年新高 樓價升3.3%

北都推三幅土地發展大學校舍 可向政府貸款100億

12:15 陳茂波指出，政府在北都牛潭尾已預留土地作為新醫學院的永久校舍，以及發展綜合醫教研醫院。另外，政府會與科大進一步探討綜合醫教研醫院的發展和營運模式，全力支持盡早開展工程。

陳茂波再指，就北都大學城的發展，短期內會推出三幅位於洪水橋／厦村新發展區的土地，供資助大學和應用科學大學申請發展校舍。我們將預留一百億元，以貸款方式支持其校舍建設。

圖中右邊為規劃中的北部都會區牛潭尾大學城住宅用地，左邊為第三間醫學院及教學醫院用地。（馬楚烽攝）

預留約32公頃土地發展現代物流圈

12:06 陳茂波指出，洪水橋／厦村新發展區與前海合作區對接，將是北都的現代服務業中心。政府在該區已預留約三十二公頃土地發展現代物流圈，年內將就第一幅用地邀請業界提交發展意向書。

11:45 陳茂波建議，放寬集團內部資產轉讓的印花稅寬免準則，以擴大合資格的關聯法人團體範圍，以優化營商環境及方便企業進行內部重組。他指將於年內提交條例修訂草案，有關建議適用於即日起簽訂的文書。

11:43 陳茂波指，將為準備上市的房託基金寬免轉讓非住宅物業印花稅，預計明年上半年提交條例修訂草案。

發展創科 採公私營協作

11:28 創科發展方面，陳茂波指，會通過河套香港園區和新田科技城等重點建設，推動科技創新與產業創新深度融合。關鍵要釋放區內未充分開發的私人土地潛力，將其轉化為產業空間與配套設施，從而為實體經濟和產業加速發展提供堅實支撐。

他指，正研究推動公私協作，即推動在北都持有土地的發展商，聯同科技或先進製造企業向政府提出合作發展方案，三方合作引導相關的土地和企業資源對接香港重點發展產業方向，讓商界更深度參與香港經濟的創科轉型，合力加速北都發展。

擬建的新田科技城，約247公頃座落於濕地保育區及緩衝區。（世界自然基金會香港分會提供）

為河套及新田兩園區各注資百億 加速開發建設

河套香港園區第一期首批落成的兩座大樓已有超過六十間企業落戶，出租率約八成。第二期規劃亦已完成，兩期將合共提供二百萬平方米的樓面。

陳茂波指，將向立法會申請注資一百億元予園區公司以加速園區發展，包括引入市場力量加快發展第一期餘下地塊；提供重要基礎設施；進一步加強對初創企業的支持，以及成立創投基金。

另外，正爭取在深港兩個園區實現人員、物資、資金及數據的便捷流動，並與內地研究制訂科研數據及生物樣本「過河」的具體實施方案，例如以「白名單」、「綠色通道」等機制簡化進出手續和審批程序。

而新田科技城方面，陳茂波指，今年將成立專屬公司推動開發新田科技城，並向立法會申請注資一百億元起始資金，同時帶動市場資源提速發展。

河套香港園區第一期8號濕實驗室大樓（後排左）、9號濕實驗室大樓（後排右）和人才公寓（前排右）已全面落成。（孫東網誌）

加速推進香港新型工業化 融入國家新型工業化整體佈局

11:26 政府致力落實與國家工業和信息化部簽署的《關於發展新質生產力推進新型工業化的合作協議》，促進產業合作。會預留約2.2億元，在港建設首個境外的國家製造業創新中心。政府正就香港新型工業中長期發展進行研究，包括新興和未來產業，目標是加速推進香港新型工業化，發展新質生產力，融入國家新型工業化整體佈局，為經濟注入新動能。

北部都會區是香港經濟發展的新引擎，具有巨大經濟價值和發展潛力。圖示洪水橋╱厦村新發展區構想圖。

年中提交北都專屬法例條例草案

11:13 財政司司長陳茂波表示，提速推進北都發展：北都是香港未來發展的新引擎，將為香港注入新經濟動力，助力香港「南金融、北創科」的新產業佈局。正提速推進北都發展，包括採用「片區」模式批地和加快引入企業及產業；成立兩間專屬公司，分別聚焦新田科技城及洪水橋產業園；預計在年中提交北都專屬法例的條例草案。

加快發展北部都會區、發展新質生產力

11:09 財政司司長陳茂波表示，在「十五五」開局之年，香港將主動對接「十五五」規劃，更好融入和服務國家發展大局，並繼續積極參與粵港澳大灣區（大灣區）建設。政府致力擴充經濟容量和提升競爭力，加快發展北部都會區（北都），以人才和創科驅動增長，因地制宜發展新質生產力，推動經濟高質量發展。

成交量6.3萬宗創四年新高 樓價升3.3%

11:05 財政司司長陳茂波表示，住宅物業價量齊升，交投自去年3月起持續活躍，全年成交量上升至近6.3萬宗，是四年新高。樓價全年上升百分之三點三，結束前三年跌勢；租金亦上升百分之四點三。非住宅物業成交量反彈，租金及價格跌幅收窄。

香港住宅樓市出現回暖情況，帶動地皮市場轉趨穩定，近期政府所賣出的地皮作價亦以理想價沽出。據《香港01》統計數字，2025/26財政年度政府地價收入（合計賣地收入及補地價收入）大約為147.4億元，按年上升約9%。有測量師表示，目前地價升幅更大幅領先樓價，預計發展商將繼續積極參與土地拍賣。又建議政府應把握地價回暖的時機，推售豪宅地皮。



資料顯示，2025/26財政年度期間，政府所賣出的官地合共6幅，涉及5幅住宅地皮及1幅電動車充電站地皮，賣地收入共約83.87億元，較對上一個財政年度(66.3億元)上升約26.5%。

值得留意，本財政年度所賣出的5幅住宅地皮，當中4幅以市場估值上限價或高於估值13.8%至37.8%批出，反映發展商投地出價回暖，轉趨積極，未有再出現過去兩年低潮期的低價批出或直接流標情況。

當中最理想的地皮成交為2025年8月份批出予信置（0083）的屯門海珠路屯門市地段第569號住宅用地，作價10.89億元，每呎樓面地價3,860元，，高過市場上限37.8%。

至於2026年首季批出的住宅地皮，作價更加有指標性。牛頭角彩霞道地皮於2月中以18億元批出予中海外（0688），每呎樓面地價6,352元，較1月份批出的佐敦谷彩興路中小型住宅地皮（作價16.1億元）的每呎樓面地價4,339元，大幅高出50%。

牛頭角彩霞道地皮以18.0688億元批出予中海外（0688），每呎樓面地價6,532元。

而2月中稍後時段批出的筲箕灣東大街住宅地，則以13.83899億元批出予嘉里建設（0683），每呎樓面地價9,343元，高市場估值上限16.8%。

張翹楚：地價升幅更大幅領先樓價

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，地價與樓價有直接關係，去年整體樓價錄得3.3%升幅，而地價升幅更大幅領先樓價。他認為，主要反映發展商預期未來幾年樓價將持續累計上升。

買地建樓為本業 料發展商續積極投地

張翹楚續分析，若以每年5% 的保守升幅計算，發展商今日投得地皮，至最快三年後推售，期間預計存在約15%的價值差異。儘管目前市場積存單位及未來三至四年的公營房屋供應量均維持在高位，但投地建樓始終是發展商本業，預料發展商將繼續積極參與土地拍賣。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚。

供應達標、收入未達標 建議重推赤柱豪宅地

針對政府財政預算與土地供應，張翹楚表示，以伙數計算，現時房屋供應目標已超標，預計2025/26財政年度亦將維持超標狀態；惟收入依然未達標，儘管供應充足，但政府的長期地價收入仍與預算存在差距。

他建議政府可以重推豪宅地，認為此舉不影響大眾市場。他表示，豪宅多屬低密度發展，非屬「上車盤」，重推如赤柱等滾存豪宅地皮，不會對大體住宅供應量造成壓力。參考近期港島住宅地皮樓面呎價已達9,300元，預料豪宅地皮仍有價有市。

張翹楚進一步指出，雖然發展商競投地皮出價時，未必能重回昔日每呎5萬至6萬元的巔峰水平，但在目前的時機下，以每呎1萬至2萬元投地的機會率相對較高。因此建議政府應把握時機推售豪宅地皮。雖然未必能令相關收益完全達標，但至少能有效拉近與財政土地收入預算之間的距離，緩解財政壓力。

補地價首三季暫錄63.55億

至補地價收入方面，據地政總署資料， 2025/26財政年度的首三季，補地價收入涉及約63.55億元，較對上一個財政年度全年的數字（68.72億元），輕微低約5.2%。不過由於相關數字尚未計及2025/26財政年度第4季的數字，該數字有機會向上調升，

2025/26財政年度期間，未有矚目的大額補地價個案，較大額的個案包括億京旗下橋頭圍項目，補地價金額為14.28億元，以可建總樓面約116.25萬方呎計，每呎樓面補地價約1,228元。

另外，較受市場關注的個案，則有嘉里建設（0683）、新地（0016）合作發展位於長沙灣嘉里鴻基貨倉重建項目，於2025年9月份以約7.97億元完成補地價程序，以重建後總樓面46.09萬平方呎計算，每呎樓面地價1,729元。

值得留意，項目毗鄰由華潤集團及華潤置地（海外）持有的長沙灣發祥街1號潤發倉庫項目，於2023年完成補地價，涉逾137億元，每呎樓面補地價約8,692元。反映同區補地價水平較兩年前大幅低8成。

長沙灣嘉里鴻基貨倉重建項目。