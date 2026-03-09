新世界瑧玥暫收約700票、超額逾九倍　35組大手客擬購入全層

新世界發展（0017）旗下尖沙咀住宅新盤項目「瑧玥」，近日落實周三（3月11日）推售全盤64伙。發展商表示，項目截暫收約700個認購登記，超額逾9倍，另暫錄35組大手客有意購入全層單位。



新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目截至今日下午2時，暫收約700個認購登記，超額認購逾9倍。當中投資者佔六成，更暫錄35組大手客有意購入全層單位。項目將於明日下午6時截票。她另透露，除瑧玥之外，集團緊接推售大圍柏傲莊III及九龍塘滶蘊兩盤。

新世界發展營業及市務部總監何家欣。（左）

夥美聯推置業優惠 總值一萬元

為配合瑧玥銷售，項目特夥美聯推出置業優惠。美聯物業高級董事布少明表示，由即日起至本月31日，透過美聯物業選購瑧玥任何一手住宅單位的首5名買家，可獲贈價值約一萬元的「高鐵豪華之旅」置業賀禮，優惠總值約五萬元。