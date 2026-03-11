尖沙咀瑧玥開賣全盤64伙　即日沽清、7組大手客「層購」

新世界發展（0017）旗下尖沙咀瑧玥，於今日（11日）下午2時以「晒冷式」推售全盤64伙，折實入場價為408.6萬元，折實呎價由19,183元起。項目截收近1,400個認購登記，超額認購逾20倍，當中投資者佔六成，另有約40組客有意購入整層單位。



尖沙咀瑧玥首輪銷售重點

●瑧玥全盤64伙即日獲買家認購

●7組大手客「層購」購入整層單位

●最大手買家斥逾3,700萬元購兩層一房戶

【20:10】 發展商表示，瑧玥全盤64伙即日獲買家認購，當中有7組大手客購入整層單位，最大手買家斥逾3,700萬元購兩層一房戶。至於首輪最高成交呎價高達逾2.55萬元，逾80%買家選用即供。

於S組大手時段，共有7組買家購入整層單位，而最大手買家斥資逾3,700萬元，購入項目兩層一房單位。在B組時段，亦吸引逾100組買家到場登記，準賣家人龍一度延伸至大堂外，氣氛熱鬧，最終在半小時內，預留的12伙亦全數獲買家認購。

【17:27】據市場消息指，項目S組大手客時段推出的42伙已獲揀選。

據市場消息指，尖沙咀瑧玥S組大手客時段推出的42伙已獲揀選。

【16:51】據市場消息指，項目暫有34伙單位獲揀選，餘30伙單位待沽。

【15:30】S組買家靜候抽籤。

中原陳永傑料瑧玥「一Q清枱」

【15:13】中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑表示，客源中有7成為投資客，3成屬用家。預料呎租可達80元，回報可近4厘，預料今日推售單位可「一Q清枱」。大手客時段，該行錄得三至五組客戶，打算斥資逾3,000萬元購入兩層單位，內地買家佔5成。

陳永傑續指，新春過後三月份市場重回正軌，以中原業績計算，營業額已較上月同期升15%。市場多個一手項目接續開售，提供不同戶型供市場選擇，預料本月一手成交可提升至2,800宗，創2024年10月後的17個月新高。

中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑。（李煥好攝）

美聯：「層購」大手客擬五千萬買3層共10伙

【14:45】美聯物業高級董事布少明表示，該行客源分布以九龍區為主，佔約5成，其餘5成來自港島區及新界區。其中有6成為投資者，3成屬用家。整体上亦有5成為內地買家。該行有近10組「層購」客，當中最大手有意購入3層共10伙單位，涉資約5,000萬元，作投資收租之用。他預料，預期項目呎租可達約80元，租金回報率逾4厘。

布少明續指，隨著本月多個焦點新盤接連應市，帶動一手市場氣氛活躍，估計3月一手成交量將錄得逾2,500宗，按月大幅上升，並且連續14個月錄逾千宗的活躍水平。另外，他料中東局勢對樓市影響不大 ，投資者及用家仍積極入市。

美聯物業高級董事布少明。（李煥好攝）

【14:47】現場所見，S組買家人龍排至門外，現陸續入場揀樓。

【14:35】現場所見，S組買家時段，有大批準買家排隊輪候，新世界營業及市務部總監何家欣亦親身到場。

截收1400票 六成為投資者

發展商表示，項目截收近1,400個認購登記，超額認購逾20倍。入票者當中，投資者佔比約60%，另外亦有約40組入票者表示有意購入整層單位。項目亦預留12伙於B組時段發售。

入場價408.6萬

今日發售之單位包括28伙開放式戶及36伙1房戶，實用面積由171至266平方呎，定價510.8萬至854.2萬元，呎價由23,981至32,234元。扣除最高折扣20%後，折實售價由408.6萬至683.3萬元，折實呎價由19,183至25,785元。值得留意，當中28伙開放式戶採「一口價」折實售價408.6萬元。

瑧玥與同區新盤之首批折實呎價對比。（香港01製圖）

共分5組銷售 大手客最多可購6層全層

新世界集團員工組別可購1至2伙；S1組買家最少購買兩層全層單位，最多可購6層全層單位，至少一半或以上層數必須為一房戶之層數，S2組買家最少購買一層全層單位，最多可購3層全層單位，S1及S2組將於下午2時45分起報到；而A組買家最少可購2個單位，最多可購4個單位，至少一半或以上必須為一房戶，A組買家將於下午4時30分起報到；B組買家可購1至2個單位，B1組將於下午5時30分起報到，而B2組將於下午6時30分起報到。

↓↓瑧玥第18樓B室示範單位↓↓

+ 5

設「層購」優惠 大手掃全層3伙一房、其中1伙可減25萬

是次項目推出「層購」優惠，如果買家選購一層三伙，可自選一伙單位減價25萬元。以11樓A至C室為例，涉及3伙一房，扣除25萬元折扣後，折價售價合共為1,719.4萬元。

大手掃全層4伙開放式 每伙可減10萬

另針對開放式單位，如果買家選購一層四伙，則每伙單位減價10萬元。以5樓A至D室為例，涉及4伙開放式單位，扣除合共40萬元折扣後，折價售價合共為1,594.4萬元。上述兩優惠條款可疊加使用，總優惠可達70萬元。