尖沙咀瑜意首輪開賣160伙　暫沽38伙　內地豪客斥8200萬連掃12伙

華懋集團尖沙咀住宅項目「瑜意」（ZENDOHOUSE）今日（14日）首輪銷售盡推三張價單共160伙，入場費533.35萬元。項目日前經最後點算，總截收錄5,116個認購登記，超額認購逾30倍。另明日（15日）推4伙特色戶招標，意味全盤164伙「一炮過」推出。



「瑜意」首輪銷售重點

●內地投資客8,200萬連掃12伙

●頭籌大手買家斥資6,853萬購入10伙

【12:26】據市場消息指，瑜意暫有57伙獲揀選，尚餘103伙待估。

↓↓尖沙咀「瑜意」首輪銷售現場情況↓↓

+ 3

+ 6

【12:24】美聯物業高級董事布少明表示，瑜意首輪推售反應熱烈，並獲不少大手客垂青，美聯有內地投資客連環購入12伙，單位以一房戶型為主，佔10伙，另1個為一房連儲物室，及1個兩房戶型，涉及金額約8,200萬元。

【12:22】中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行瑜意頭籌大手買家斥資約6,853萬元購入10伙。

【12:15】代理消息透露，瑜意暫沽38伙。

+ 3

中原陳永傑料瑜意「一Q清枱」

【11:00】中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑表示，客源中投資者及用家各一半，有約6至7成屬本地客。料項目「一Q清枱」，該盤入伙後，預計呎租可逾80元，租金回報逾4厘。

陳永傑續指，中東近期的戰事並無影響本港樓市，本月一二手成交暢旺，目前一手市場百花齊放，3月份一手成交達約600宗，預計全月可達2,800宗。

（黃寶瑩攝）

美聯布少明：大手客擬斥7000萬買9伙

【10:34】美聯物業高級董事布少明表示，客源中約6成為用家，其餘4成為投資客，當中最大手擬購入9伙單位，包括8伙一房，1伙兩房，涉資約7,000萬元，以地區劃分，五成來自九龍區，其餘則新界及港島客各佔一半。另外，亦有四成內地客。他料項目呎租約85元，租金回報料逾4厘。

近期新盤市場炙熱，布少明表示，本月多個焦點新盤接連登場應市，市場反應熱烈，銷情表現相當理想，估計3月一手成交量將錄得逾2,500宗，按月大幅上升，並且連續14個月錄逾千宗的活躍水平。二手交投同樣向好，料錄5,500宗，按月上升約2成。隨著一、二手市場同步升溫，整體樓價走勢亦見支持，有望保持穩步向上的格局。

逾百名準買家排隊 人龍延伸展銷廳外

【09:55】現場所見，有逾百名準買家到現場排隊輪候，人龍延伸至展銷廳外。

【09:40】現場所見，有多名準買家及代理於展銷廳外輪候。

+ 1

首輪發售160伙、折實平均呎價22323元

是次發售之單位，折實售價由533.35萬元至1,175.36萬元，折實呎價由18,546至25,958元。當中入場單位為3樓K室，實用面積285平方呎，價單售價642.6萬元，扣除最高折扣17% ，折實價533.35萬元，折實呎價18,714元。

以價單定價計市值逾13.3億；若以最高折扣17%計算，三張價單所有單位的折實平均呎價為22,323元。

大手客AS組別買家最少購入7伙單位

首輪銷售安排設有大手客組別（AS、A1及A2組）及購買1至2伙之買家組別（B組）。其中AS組別的客人須最少購入7伙單位，而A1及A2組則須最少購入2伙或以上的指定單位。同時預留50伙單位予B組客人選購。

↓↓16樓B室一房無改動示位↓↓

↓↓16樓B單位一房經改動示位↓↓

↓↓「傢倍瑜意傢俬套裝」展示區↓↓