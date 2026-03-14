永泰「雲向」今首賣200伙　準買家到場、大手客擬2000萬購3伙

永泰地產（0369）旗下上水粉錦公路住宅項目「雲向」，今日（14日）首輪發售200伙。項目截收逾3,000個認購登記， 以首輪發售200伙計，超額認購逾14倍。



中原陳永傑：大手客擬2000萬購3伙

【09:30】中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示 ，近日整體樓市氣氛向好，樓價正處上升階段，息口持續低企，加上供平過租因素，不少買家加快入市，怕遲買會貴，該公司「雲向」出席買家當中，以本地區內用家為主，達約7成，睇好北部都會區前景，當中不乏上車客及租轉買人士，另外投資者達約3成，最大手客打算斥資約2000萬購入3伙單位，包括兩伙2房及一伙1房戶，料今日全數單位即日沽清機會大。

本月一二手成交暢旺，目前一手市場百花齊放，3月份一手成交達約600宗，預計全月可達2800宗。

首輪發售200伙 入場費368.3萬起

「雲向」首輪發售200伙，單位實用面積286至445平方呎，戶型涵蓋開放式至兩房，折實368.3萬至774.8萬元，呎價約12,687至17,413元。入場單位屬3樓C8室，實用面積286平方呎，扣除最多20%折扣後，折實售價368.3萬元，呎價12,875元。

銷售安排資料顯示，「雲向」首輪設A1、A2、B組揀樓時段，其中A1、A2組買家需認購一個兩房戶，才可選購一個1房戶，而A1組以先認購兩房單位的數目，決定揀樓次序，以較多者優先；A2組買家最多可購兩伙兩房戶；B組為散戶買家。

翻查資料，雲向首張價單提供154伙，整批折實平均呎價13,974元，其後再加推2號價單共78伙，折實平均呎價15,997元，較上周首張價單高出約14%。

鄰近高爾夫．御苑2017年推首批118伙 折實均價15898元

若參考鄰近由恒地（0012）發展的粉嶺高爾夫．御苑在2017年2月推出首批提供118伙，戶型涵蓋一房至四房，入場價由約598.6萬元起，折實平均呎價為15,898元。

永泰地產2021年26.2億投地、樓面地價每呎9,208元

資料顯示，上述地皮位處粉嶺粉錦公路與青山公路－古洞段交界的丈量約份第91約地段第4076號用地，地盤面積約47,362平方呎，最高可建樓面面積約284,175平方呎。永泰地產於2021年6月以26.168億元投得地皮，每呎樓面地價為9,208元。

↓↓雲向28樓C6室示範單位↓↓

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↓↓雲向28樓B7室示範單位↓↓