恒地九龍城南首招標5伙現樓平台特色戶　預告餘貨下周加價

恒地（0012）旗下九龍城南首（EIGHT SOUTHPARK）已展開現樓銷售，尚餘42伙待沽，將於本周四（19日）起，以招標形式推售5伙連平台特色戶。另外，料最快下周內加價推價單餘貨。



恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目已正式展開現樓銷售，目前尚餘42伙待售，集中高層為主，包括1伙開放式、29 伙一房、6伙兩房及6伙特色戶。

項目已定於本周四起，以招標形式推售5伙連平台特色戶，涵蓋開放式至一房間隔，實用面積由178平方呎至224平方呎，連242平方呎至528平方呎平台。

韓家輝另透露，最快於下周內推售價單餘貨，定價將參考鄰近啟德站新盤，不排除有提價空間。而現樓示範單位及會所將於本周內開放予公眾參觀。

南首累售271伙、套現14.2億 平均呎價1.9萬元

銷情方面，他指項目至今累售出271伙，佔全盤約 87%，套現約14.2億元，平均成交價約524萬元, 平均呎價約19,054元。客源方面，有一半以上為本地買家。

談及樓市表現，韓家輝指出，觀察到近期新盤銷情理想，入市買家增多，更不乏大手客出現，相信樓市剛需強勁。

至於恒地（二）部下一推盤項目，韓家輝預告推土瓜灣庇利街/榮光街重建項目，涉及1,300伙，最快本月開始軟銷，4至5月正式推售。

全盤提供313伙

南首屬單幢式住宅，樓高27層，提供313伙，實用面積178至358平方呎，戶型涵蓋開放式至兩房，設有平台特色戶。