建灝大角咀映居今賣122伙、暫沽29伙　內地客5200萬買8伙投資

由市區重建局及建灝地產合作發展的大角咀「foto+ 映居」，於今日（27日）全數盡推122伙單位。項目共錄得逾3,550票，以全盤122伙計算，超額認購約28倍。



【15:13】內地客5200萬買8伙投資

美聯物業高級董事布少明表示，有內地客連環購入8伙一房連書房單位，作投資用途，涉及金額約5,200萬元。

【15:03】B組準買家陸續到場，現場現排隊人龍，場面熱鬧。

【14:45】據市場消息指，項目暫沽出29伙，尚餘93伙待沽

B組準買家陸續到場，現場現排隊人龍，場面熱鬧。

中原陳永傑：料可全盤售罄

【12:44】中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行買家出席率高達8成，以九龍客為主，佔7成。客源當中，用家及長線投資者各佔一半，用家以小型家庭、來港專才及年輕上車客為主，長線投資者當中不乏大手客，亦有數組買家有意揀選4伙，料今天可全盤售罄。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

美聯布少明：大手客擬斥6000萬元買8伙收租

【11:45】美聯物業高級董事布少明表示，有大手客計劃斥資約6,000萬元購入8個單位作投資收租之用。客源方面以九龍區為主，佔約7成；其次是新界區，佔約2成；港島區則佔約1成，預期該項目用家佔6成，投資者佔4成，項目呎租可達 75元，租金回報率逾 4 厘。

美聯物業高級董事布少明。

入場費579萬元

首輪銷售122伙，涵蓋睡房連書房間隔，實用面積301至347平方呎，扣除最高12%折扣優惠，折實售價約579萬至888.8萬元起，折實呎價16,880至25,614元。

入場單位屬6樓E室，實用面積343平方呎，屬睡房連書房間隔，扣除最高折扣12%，折實售價579萬元，折實呎價16,880元。

大角咀「foto+ 映居」現場銷售情況。

大角咀「foto+ 映居」現場銷售情況。

大手客最多可購12伙 預留42伙予B組

首輪銷售共設3組，當中包括大手客組別（A1及A2組）及B組買家。當中A1組買家可選購最少3伙及不多於12伙，A2組買家必須選購2伙，而於A1組及A2組買家合共揀購的單位總數最多為80伙。餘下42伙單位留予B組買家，可選購1伙或2伙。

左起：建灝銷售部副總裁吳傲楠、建灝投資及銷售部董事鄭智荣

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