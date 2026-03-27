建灝大角咀映居今賣122伙 美聯：大手客擬斥6000萬買8伙收租
撰文：黃祐樺
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由市區重建局及建灝地產合作發展的大角咀「foto+ 映居」，於今日（27日）全數盡推122伙單位。項目共錄得逾3,550票，以全盤122伙計算，超額認購約28倍。
美聯布少明：大手客擬斥6000萬元買8伙收租
美聯物業高級董事布少明表示，有大手客計劃斥資約6,000萬元購入8個單位作投資收租之用。客源方面以九龍區為主，佔約7成；其次是新界區，佔約2成；港島區則佔約1成，預期該項目用家佔6成，投資者佔4成，項目呎租可達 75元，租金回報率逾 4 厘。
入場費579萬元
首輪銷售122伙，涵蓋睡房連書房間隔，實用面積301至347平方呎，扣除最高12%折扣優惠，折實售價約579萬至888.8萬元起，折實呎價16,880至25,614元。
入場單位屬6樓E室，實用面積343平方呎，屬睡房連書房間隔，扣除最高折扣12%，折實售價579萬元，折實呎價16,880元。
大手客最多可購12伙 預留42伙予B組
首輪銷售共設3組，當中包括大手客組別（A1及A2組）及B組買家。當中A1組買家可選購最少3伙及不多於12伙，A2組買家必須選購2伙，而於A1組及A2組買家合共揀購的單位總數最多為80伙。餘下42伙單位留予B組買家，可選購1伙或2伙。
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