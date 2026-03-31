日出康城海瑅灣I 今賣254伙　暫沽195伙　大手客擬7000萬買8伙

由信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I，今日（31日）公開發售254伙，折實入場價577.66萬元。項目最終截收逾7,300票，以首輪銷售單位254伙計，超額認購近28倍。



【14:53】據市場消息指，項目暫沽出195伙，尚餘59伙待沽

【14:05】據市場消息指，項目暫沽出133伙，尚餘121伙待沽

【13:16】據市場消息指，項目暫沽出96伙，尚餘158伙待沽

【12:53】據市場消息指，項目暫沽出51伙，尚餘203伙待沽

【10:49】信和黃永光：對銷情有信心 料可即日沽清

信和置業主席黃永光亦有到場督師並表示，今日到場的準買家以用家為主，其中不少來自區內，顯示日出康城已成為一個成熟的社區，對今日銷情有信心。他亦認為，「買一個磚頭、一個家，是明智的選擇」。

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【10:17】中原陳永傑：擬逾3500萬買5間

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本公司買家出席率超過8成，當中約7成為用家，普遍怕遲買會貴，其餘三成為長線投資者，以收租客為主，本公司其中一組買家有意入市5間，涉資逾3,500萬元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

【10:10】美聯布少明：大手買家斥資7000萬買8伙投資

美聯物業高級董事布少明表示，「海瑅灣」大部分單位享有海景，同時兼具港鐵上蓋之便，預料可即日售罄。 美聯客源分布以九龍區為主，佔約6成；其次是港島區，佔約3成；新界區則佔約1成。用家佔約6成，投資客約4成，入伙後料呎租約有45元，並可望享有約4厘租金回報。該行有大手買家計劃斥資約7,000萬元購入8個單位作投資收租之用。

美聯物業高級董事布少明。

【10:00】現場所見大批準買家到場排隊等待入場

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首輪銷售主打兩房 入場費577.66萬

首輪公開發售單位包括8伙一房連開放式廚房、216伙兩房連開放式廚房，以及30伙兩房連開放式廚房及書房單位，扣除15%最高折扣優惠後，折實價577.66萬至886.29萬元，折實呎價14,846至16,486元。

發售當日共設A組及B組。當中A1組買家可選購5至8伙，A2組買家可選購2至4伙，而B組買家可選購1至2伙。

日出康城海瑅灣I （圖左）

每呎補地價3600元 屬日出康城各期最高

該項目由信置（0083）聯同嘉華國際（0173）、嘉里建設（0683）及招商局置地（0978）組成的財團於2020年投得，獲准建四幢58層高住宅連康樂設施的住宅大廈，另設一幢1層高的會所，總樓面涉及約156萬平方呎。而補地價金額高達55.68億元，每呎補地價3,600元，為各期最高。

日出康城第13期。（網上圖片）

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