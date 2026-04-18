柏傲莊III價單開賣88伙　準買家陸續到場　大手客擬3000萬買4伙

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III，周六（18日）以價單形式發售88伙，項目昨截止接受認購登記，累收逾7,000個認購登記，超額認購逾78倍。



↓↓柏傲莊III銷售現場情況↓↓

中原陳永傑料即日沽清機會極大

【10:25】中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期市況持續向好，大圍新盤「柏傲莊 III」今日推售88伙，市場反應相當熱烈，料即日沽清機會極大。受惠美國宣布停戰消息，對金市股市利好，相信樓市亦不例外，投資者入市信心明顯增強，項目位置優越，生活配套完善，加上已屆現樓，吸引用家及投資者追捧，今天出席買家用家及投資者比例約佔7成及3成，當中亦有內地客，約佔2成，投資者主要看好該區升值潛力及租務需求穩健。今早大手客戶時段內，中原有一組買家有意斥資超過3,000萬元購入4個單位。

本月一手成交約1,100宗，預計4月全月一手成交量可達2,500宗，與上月相若，延續首季旺勢。料第二季旺市可望延續。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

柏傲莊 III周六開賣88伙，當中24伙一房、50伙兩房，及14伙三房，折實售價由745.8萬至1,768.3萬元，折實呎價由19,597至25,993元，折實平均呎價為22,021元。首輪銷售將設大手組別，同時會預留一定數目單位予非大手買家。

↓↓柏傲莊住客會所Sky House↓↓

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