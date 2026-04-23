轉租為賣｜恒隆山頂御峯四房雙套大宅1億沽　呎價42790元

由恒隆地產（0101）持有逾20年﹑用於收租的山頂豪宅御峯近年「轉租為賣」，最新一伙四房雙套大宅以約1億元沽出，成交呎價42,790元。



恒隆地產表示，旗下山頂地標豪宅項目「御峯」自完成全面翻新工程後，市場反應熱烈，今日（23日）再錄成交，獲買家主動提出購買意向及出價，成功售出一伙位於15樓B室的複式單位。

是次售出的15樓B室複式單位，實用面積2,337平方呎，採四房雙套房設計，並設雙工人套房。單位坐擁維港及跑馬地馬場雙重景觀，視野開揚壯麗；客飯廳樓底高約6米，稀有度極高，屬市區罕見的優質大戶型。單位以折實價1億元成交，折實呎價約42,790元。

山頂豪宅御峯。

斥7億全幢升級翻新

山頂御峯由恒隆持有並收租多年，設54個全複式單位，標準複式實用面積介乎2,333至2,343平方呎。

去年高層複式戶呎價接近7萬

該集團在2025年擲7億元為全幢升級翻新，在2025年2月以1.6228億元沽出47至48樓複式A單位，實用面積2,337平方呎，呎價69,439元。而在2026年1月份，一伙高層四房雙套獲企業高管以每月30萬元承租，呎租128元。