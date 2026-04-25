紅磡首岸首輪開賣218伙　大手投資客5800萬掃8伙兩房

由恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團旗下紅磡重建項目首岸（One Victoria Cove），於今日（25日）首輪發售218伙，折實入場價638萬元，折實呎價由17,365元起。



首岸首輪銷售重點

●中原：大手客5800萬掃8伙兩房作長線收租

●項目日前截收逾7,600票，超額認購逾33倍

↓↓紅磡首岸首輪開賣情況↓↓

大手投資客5800萬掃8伙兩房

【10:49】中原地產亞太區副主席兼住宅副總裁陳永傑表示，該行錄得一組客戶斥資約5,800萬元購入首岸8伙兩房作長線收租之用。

美聯料首岸首輪「一Q清枱」

【09:38】美聯物業高級董事布少明表示，近期市場資金活躍，一手成交表現理想，首岸今日作首輪公開發售，料能「一Q清枱」。美聯客戶中不乏大手客出席，最大手擬購入6伙兩房戶作投資收租之用，涉資約4800萬元。客源分佈中，九龍區及新界區客人各佔4成，港島區客佔約2成，該項目用家及投資者各約佔5成。預期呎租可達70元，租金回報料逾4厘。項目亦受內地客歡迎，約有4成為內地買家。

布少明續指，市場購買力持續釋放，樓市氣氛熱絡，短期內交投暢旺。4月份一手成交可望錄得約2,300宗成交，連續2個月錄得逾兩千宗成交。二手料近5,000宗成交，與上月相約。預計整體樓價將穩步向上。

美聯物業高級董事布少明。（李煥好攝）

【09:25】中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中原錄得有大手客擬購入8伙，涉資逾6000萬元。客群方面，大手客組別中以普通話拼音名字較多，佔一半以上。而B組散客中本地客佔七至八成，反映項目適切剛需客，料能「一Q清枱」。

市況方面，本月一手成交最新錄得逾1600宗，本周末過後料能達至2200宗左右，因復活節長假期間市道安靜，故本月的一手成交宗數較上月同期少一成。但至5月份則看升至2500宗。而二手成交方面，雖成交宗數較去年同期跌約兩成，但由於本月大市環境尚算穩定，故亦看好二手市場。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（李煥好攝）

【09:15】現場所見，有多名準買家及代理於展銷廳排隊輪候。

分三組揀樓 大手客最多可購8伙

今日分S、A及B組共3個組別揀樓，S組買家須購4至8伙指定單位，A組買家須購2至3伙指定單位，B組買家可購一至兩伙。S及A組共設133伙可供選擇，兩個組別的報到時間為早上9點，B組報到時間則由早上12點開始。

紅磡首岸。（資料圖片）

折實入場價638萬 折實呎價由17,365元起

首岸首輪銷售的218伙，戶型涵蓋兩房至三房，當中包括兩房單位203伙及三房單位15伙，實用面積由339至642平方呎，價單售價由701.1萬至約1,445.9萬元，價單呎價由19,083至23,251元，折實售價則由638萬元至約1,315.8萬元，折實呎價由17,365至最高21,158元。

↓↓第1座22樓B室無改動連裝修示範單位↓↓

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紅磡首岸。（資料圖片）

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