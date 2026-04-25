柏傲莊III次輪價單開賣75伙　大手客準買家到場

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III，於周六（25日）進行次輪銷售，以價單發售75伙。項目日前累收逾8,200票，超額認購逾108倍。現場所見，大批提名組別X組及大手客S組準買家已到場等候，電梯大堂持續出現排隊人龍。



周六發售的75伙包括27伙一房戶及48伙兩房戶，實用面積307至534平方呎，價單定價986.7萬至1,800.3萬元，價單呎價27,412至34,213元，折實售價789.3萬至1,440.2萬元，折實呎價21,928至27,368元。

次輪銷售安排，其中X組為招標購入4房大戶買家提名之合資格買家，購買4房1套大戶可獲一個提名權、購買4房雙套大戶可獲兩個提名權，每個提名權可買1伙；S組買家可購買2至6伙(之前最多可購4伙)；A組買家可購買1個指定一房單位，或購買兩個單位；B組散戶買家可購1至2伙，發展商已預留20伙於此時段供買家揀選。

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