恒地土瓜灣壹沐第2期415伙 最細232呎平台戶 平台面積大單位3倍
撰文：黃祐樺
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恒地（0012）旗下土瓜灣道住宅項目壹沐HIGHWOOD第2期，今日（28日）上載樓書，當中最細一伙為連平台特色戶，其平台面積較單位大近3倍，預計關鍵日期為2027年7月31日。恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，最快周內開放示範單位及開價，最快5月初推售。
HIGHWOOD第2期設415伙
HIGHWOOD第2期涉及415伙，標準樓層一梯15伙，實用面積232至957平方呎，戶型涵蓋一房至四房，當中一房佔112伙、實用面積232至273平方呎；兩房佔192伙、實用面積311至350平方呎；三房佔110伙、實用面積357至684平方呎；四房雙套連儲物室設1伙、實用面積957平方呎。
最細連平台特色戶 平台面積較單位大近3倍
當中最細一伙為2座3樓L室，實用面積232平方呎，屬一房間隔，設692平方呎平台，即平台面積較單位大近3倍。至於最大一伙為2座35樓F室，實用面積957平方呎，屬四房四房雙套連儲物室間隔，設588平方呎平台，及617平方呎天台，內置樓梯上落。
兩年前以底價10.71億統一業權、每呎地價1.15萬
翻查資料，恒地於2023年6月透過強拍，以底價10.71億元統一土瓜灣落山道72至76號、及土瓜灣道72至76B號等一籃子業權，以重建後樓面約92,582方呎計，每呎樓面地價11,568元。
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