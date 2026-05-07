美聯：首季核心區街舖空置率降至11.1%　連跌兩年兼創一年半新低

美聯工商舖今日（7日）發表《2026年首季香港主要購物區街舖空置及商戶分布調查報告》。美聯集團行政總裁(住宅) 暨美聯工商舖行政總裁馬泰陽表示，今年首季四大核心區包括中環、尖沙咀、銅鑼灣以及旺角街舖的空置率連跌兩年，降至11.1%，創出一年半以來的新低。雖然目前的空置率依然處於雙位數字的水平，但隨著旅遊業的表現改善和金融業的持續興旺，街舖的租務需求明顯錄得回升。



中環、尖沙咀街舖空置明顯改善 辦公室同步回落

核心區之中，中環和尖沙咀的商客和街舖空置率出現了顯著的改善。中環街舖空置率大幅降至12.6%，尖沙咀街舖空置率降至11.1%。另外，核心區辦公室空置率亦同步回落，中環最新報8%、尖沙咀為4.6%，反映金融及旅遊兩大行業重拾動力，帶動人流及消費回升，正面效應正逐步擴散至其他地區。

中環街舖空置率大幅降至12.6%。（警方提供）

馬泰陽：一線街舖租金有望回升5至10%

他預期，街舖售價仍然會受壓但將逐步回穩，核心區一線街舖租金有望率先止跌回升5至10%，二線街舖則溫和升約5%。若金融業及旅遊業保持強勢，下半年核心區街舖空置率可望繼續下跌；至於民生區街舖則預料售價持續尋底，短期內難有明顯突破。

銅鑼灣一、二線街走勢分化

其他兩個核心區方面，美聯旺舖董事江靜明表示，銅鑼灣空置率微跌至12.7%，較去年第三季下跌0.5個百分點，吉舖數減少7間，整體表現靠穩。銅鑼灣一、二線街走勢出現分化，一線街空置率輕微上升，但二線街則顯著改善，下跌1.9個百分點，為四核心區中二線街改善幅度最大的區域。至於旺角空置率企穩於9.9%水平，期內吉舖數目輕微減少1間，未出現明顯跌幅，空置率則為四核心區中最低。

鑼灣羅素街。

消費模式改變 令非核心區續受壓

江靜明續指，相對核心區回穩，非核心區表現仍然受壓。元朗及上水空置率皆上升，吉舖亦見增加，反映消費模式改變對民生區零售及餐飲的影響仍然存在，尤其周末及假日大量居民北上消費，持續分流本地社區購買力。

左起：美聯旺舖董事江靜明、美聯集團行政總裁(住宅) 暨美聯工商舖行政總裁馬泰陽。

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