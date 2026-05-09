荃灣形瑨首輪賣154伙暫沽144伙　11組豪客掃6伙、個別涉資4122萬

新地（0016）荃灣東橫窩仔街住宅項目形瑨（Lime Spark）今日（9日）首輪銷售154伙，入場費461.46萬元，項目截票，累收逾5,700票，按首輪銷售154伙計算，超額認購36倍。



形瑨首輪銷售重點

●發展商：A組時段有11名買家均一次過購入6伙單位

●中原：大手客斥資4122萬連掃6伙收租

●首輪銷售154伙 超額認購36倍

【15:54】市場消息指，項目暫錄144伙獲揀選，尚餘10伙待沽。

【15:03】市場消息指，項目暫錄116伙獲揀選，尚餘38伙待沽。

【14:50】市場消息指，項目暫錄106伙獲揀選，尚餘48伙待沽。

新地譚錫湛又指出，A組買家出席率高，他們均是看準項目質素及投資潛力而入市，當中有11名買家均一次過購入6伙單位，另一名買家則購入4伙，A組於中午時份已完成揀樓程序，所以向隅客眾多。而B組仍有大批買家陸續揀樓中，相信首輪銷情會獲得滿意的成績，預期短期內會再推出新一批單位以回應市場熱切需求。

【14:00】市場消息指，項目暫錄86伙獲揀選，尚餘68伙待沽。

【12:50】新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛亦現身售樓處，他表示對項目銷情有信心，現暫沽出70伙，並已錄得數組買家購入6伙，認為今日首輪銷售能夠沽清。至於會否加推及提價則容後公佈。

【12:45】現場所見，B組散客陸續到達，約有數十名準買家及代理正排隊輪候揀樓。

新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛。（李煥好攝）

【11:49】市場消息指，項目暫錄70伙獲揀選，尚餘84伙待沽。

↓↓形瑨首輪銷售情況↓↓

【11:41】市場消息指，項目暫錄66伙獲揀選，尚餘88伙待沽。

【10:49】市場消息指，於A1組時段，項目暫錄42伙獲揀選，尚餘112伙待沽。

中原：大手客4122萬連掃6伙收租

【10:24】中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行剛錄得一組客戶斥資約4,122萬元購入形瑨6伙兩房戶作長線投資之用。

美聯：大手買家擬4500萬買6伙兩房收租

【9:40】美聯物業高級董事布少明表示，是次推售的單位可望全數獲承接。該行暫時收到約5至6組客戶表示有意入市，其中最大手買家計劃斥約4,500萬元，一連購入6伙兩房戶，主要用作收租投資。該行出席客戶中以本地客為主，內地客比例約三成，而投資者約佔四成。他預計，該盤呎租可達65元，回報約4厘。布少明補充，項目日後加推時只要訂價加幅溫和，仍可取得不俗的銷售表現。

後市方面，上月全月一手成交約2,400宗，而本月多個新盤同步推出，預期全月一手交投可超過2,000宗。

美聯物業高級董事布少明。（李煥好攝）

中原：4至5組大手客擬購6伙 最多涉資3600萬

【9:50】中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行目前收到約4至5組客戶有意認購6個單位，涉資約3,600萬元。另外，中原出席的客源中，七成為剛需用家，三成為投資者。買家普遍偏好兩房單位，佔整體約七成。內地客比例則大約一成。他指出，這個樓盤主打剛性需求，但亦符合投資需要，料今日一Q清枱。

後市方面，5月首8天，一手成交逾300宗，今日三個全新項目同步開售，料今日一手成交可達400宗，連同明天首岸全新期數開售，預料兩日一手成交可逾500宗，創19個月以來最旺週末。樓市利好因素不變，中東戰爭漸趨穩定，一手承接力持續強勁，預料本月一手成交量可達2500宗，創18個月新高。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（李煥好攝）

【9:30】現場可見，有多名準買家及代理排隊輪候揀樓，當中不乏家庭客及年輕買家。

首輪銷售154伙 超額認購36倍

首輪銷售154伙，戶型涵蓋一房至兩房，當中包括42伙一房及112伙兩房，扣除最高15％優惠後，折實售價由461.46萬至754.71萬元，折實呎價由16,079元至18,408元，折實平均呎價為17,408元。

入場費461.46萬元

當中入場單位為5樓K室，實用面積273平方呎，屬一房間隔，折實售價為461.46萬元，呎價16,903元。首輪銷售當日分A、Ｂ組，其中A組可購2至6伙，B組可購1至2伙，兩組買家可購單位總數上限均為77伙。

提供462伙 料總地價成本近8億

項目提供462伙，戶型涵蓋一房至三房，以至特色單位。當中包括90伙一房連開放式廚房單位；兩房連開放式廚房則佔全盤近7成，涉及323伙；三房套29伙，實用面積594平方呎。另外，亦有實用面積由231至890平方呎的特色單位，涉及20伙。

翻查資料，新地在31年前以2.3億元買入該工廈及兩次補地價合計約5.7億元計，項目總地價成本近8億元，每呎成本近4,000元。

↓↓形瑨18樓M室連裝修示範單位↓↓

+ 6

↓↓形瑨18樓M室清水示範單位↓↓

+ 1

↓↓形瑨18樓F室清水示範單位↓↓

+ 2

↓↓形瑨18樓K室清水示範單位↓↓

+ 3

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。