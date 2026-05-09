恒地土瓜灣壹沐第二期今價單開賣150伙　準買家到場排隊輪侯

恒地（0012）旗下土瓜灣道住宅項目壹沐HIGHWOOD第二期，周六（9日）發售158伙，分別招標8伙特色戶，及以價單形式賣150伙。



【10：30】不少準買家早於登記前到達現場排隊輪侯，現場人頭湧湧，氣氛熱鬧。

周六（9日）發售158伙，當中價單單位涉及一至三房，當中56伙一房、57伙兩房、37伙三房，實用面積介乎265至512平方呎，當中細分S、A1、A2及B組進行銷售，當中S組必須選購16伙，A組最多可買8伙，B組最多可買2伙。

2023年6月底價10.71億統一業權 每呎地價1.15萬

翻查資料，恒地於2023年6月透過強拍，以底價10.71億元統一土瓜灣落山道72至76號、及土瓜灣道72至76B號等一籃子業權，以重建後樓面約92,582方呎計，每呎樓面地價11,568元。

恒地（0012）旗下土瓜灣道住宅項目壹沐HIGHWOOD。

恒地（0012）旗下土瓜灣道住宅項目壹沐HIGHWOOD。

恒地（0012）旗下土瓜灣道住宅項目壹沐HIGHWOOD。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。