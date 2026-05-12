西貢下洋新村路1號愚居兩幢獨立別墅招標　總實用面積近1.56萬呎

近期樓市回暖，有豪宅業主趁機放售大額物業。西貢下洋新村路1號愚居兩幢全新獨立別墅新近推出市場招標，項目總實用面積約15,597平方呎，為區內罕有的大型洋房放售。



第一太平戴維斯住宅銷售部資深董事張作基表示，最新放售的西貢下洋新村路1號愚居，地盤面積約40,365平方呎，現為兩幢全新獨立別墅，總實用面積約15,597平方呎，以現狀交吉形式招標出售，為區內罕有的大型洋房放售。

上述物業配備可同時容納四部座駕的專屬地下車庫，其巨型前庭與後花園提供極度寬敞的戶外綠化及休閒空間 。室內設計方面，物業由地下至一樓的層與層之間高度達4.4至4.5米，另物業現為未經裝修狀態，為買家提供極大的佈局彈性。

他又指，物業緊接清水灣道，僅需約 5 分鐘車程即可到達將軍澳，約 10 分鐘車程直達西貢市中心，周邊環繞多個休閒設施，包括清水灣鄉村俱樂部、香港遊艇會（西貢）及白沙灣遊艇會。

西貢下洋新村路1號愚居。

近年區內較少錄得同類物業成交個案，對上一宗成交追溯至2024年，龍光集團（3380）或相關人士持有的西貢清水灣道232號「AIR HOUSE」屋地，當時以5.138億元沽出，該物業佔地約3.65萬方呎，另有約4萬方呎屬政府短期租約地，物業實用面積約9,234平方呎，若以已獲批則樓面約16,745方呎計，呎價約3萬元。

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