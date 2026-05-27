市建局紅磡庇利街項目現場收至少8份意向書　華懋、鷹君參與

市區重建局（市建局）紅磡庇利街/浙江街項目，早前邀請發展商及財團提交合作發展意向書，於今日（27日）中午截收意向書，項目料可提供1,200伙。據悉，現場接獲至少8份意向書，包括華懋、中國海外（0688）、鷹君（0041）、中信股份（0267）旗下中信泰富地產等。



總樓面約73.7萬呎、涉1200伙

項目位於土瓜灣臨海區域，地盤面積約81,806平方呎，預計最少可提供約1,200個住宅單位，涉及，可建總樓面面積約737,226平方呎。該項目市場估值約44.2億至55.3億元，每方呎樓面地價約6,000至7,500元。

2025年中政府象徵式地價向市建局批出兩地

資料顯示，政府於2025年6月公佈以私人協約方式，並以1,000元象徵式地價向市區重建局批出一幅位於紅磡庇利街的用地，和一幅位於將軍澳第137區的用地，以推動重建項目。

騰出逾八千呎地面戶外共用空間 連接海心公園及海濱長廊

市建局早前指，紅磡庇利街/浙江街項目計劃將南面的建築物從庇利街往後移，以騰出一個約8,181平方呎的地面戶外共用空間，以連接毗鄰的海心公園及海濱長廊，提升土瓜灣內陸與海濱的連接及暢達性，同時維持街道空氣流通及視覺通透性。

相關規劃設計既與毗鄰市建局以「小區重建新社區」概念發展的項目產生協同效應，亦進一步改 善「海—岸—陸」的連繫，有助協力構建「東維港灣區」的願景。

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