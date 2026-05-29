九龍塘滶蘊下周四招標30伙四房　涉複式及平層大宅　最大2185呎

新世界（0017）旗下九龍塘玫瑰街低密度豪宅項目滶蘊 PAVILIA ROSA，今日（29日）落實將於下周四招標發售30伙複式大戶及平層大宅，截標時間為每日下午三時，並會每日招標及截標。



招標30伙複式大戶及平層大宅

是次招標單位涉及30伙複式大戶及平層大宅，當中包括6伙花園複式戶、7伙天台複式戶、14伙複式戶，以及3伙平層大宅，全屬四房設計，實用面積由1,135至2,185平方呎。發展商表示，價格有機會參考傳統低密度豪宅及大屋價錢。

斥20.75億統一業權 每呎樓面地價約1.7萬

項目前身為九龍塘玫瑰街23至34號玫瑰苑物業，地盤面積約38,960平方呎，最高地積比率為3倍，可建樓面面積約116,882平方呎。新世界於2022年11月以底價20.75億元投得，成功統一物業業權，每呎樓面地價約1.7萬元。

九龍塘玫瑰街豪宅項目滶蘊。

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