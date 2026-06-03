啟德Grande Monaco兩房1208萬沽　同類單位樓價半年回升9.8%

二手市場轉旺，啟德有業主新近以1,208萬元沽啟德Grande Monaco兩房，持貨5年轉手帳面獲利34萬元。是次成交價較同類單位半年前回升約9.8%。



香港置業分行分區董事宋國權表示，是次成交為啟德Grande Monaco1B座中層B室，實用面積約502平方呎，屬兩房間隔，向西南望啟德河景，原業主以約1,250萬元放盤約1個月後獲外區客洽詢，雙方經議價後以約1,208萬元易手，呎價約24,064元。

同類單位半年前回升約9.8%

據悉，新買家為上車客，因鍾情單位有梗廚，且屋苑地理位置極佳，故睇樓2次後決定購入上述單位。參考同類成交單位屬中層B室，實用面積相同，在2025年12月以1,100萬元沽出，反映今次中層成交單位較半年前回升約9.8%。

據知，原業主於 2021年2月以約1,174萬元購入單位，持貨至今5年，是次轉手帳面獲利34萬元，單位期內升值2.9%。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。