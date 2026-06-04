俊和東涌地申放寬高限建290伙　獲規劃署「開綠燈」

東涌住宅地發展最近有新進展。俊和等持有的東涌住宅地，今年3月向城規會申請放寬7%高度限制，以興建290伙住宅單位，總樓面約11.6萬平方呎。規劃署對該宗申請表示原則上不反對，城規會將於周五（6月5日）審議，料會「開綠燈」通過。



放寬高度3.9米

該項目地盤面積約5.81萬平方呎，位於東涌丈量約份第3約多個地段及毗鄰政府土地，即東涌道北、逸東（二邨）以北。申請人擬將建築物高度（主水平基準上）由舊方案的不多於55米，申請放寬至58.9米，增幅約3.9米或7%。

項目地盤面積約5.81萬平方呎，位於東涌丈量約份第3約多個地段及毗鄰政府土地

單位伙數大增55%

單位伙數方面，對比2022年獲批舊方案的187伙，新方案將增至290伙，增加約103伙或55%，可建樓面約11.625萬平方呎，平均每戶單位面積約400平方呎。項目將興建2幢樓高14層的分層住宅、1層地庫停車場及機電設施，以及1幢獨立2層綜合大樓（地面為停車場，上層為會所），料於2031年12月落成。

規劃署：放寬方案不會造成顯著視覺負面影響

規劃署認為，申請人因採用「組裝合成」建築法而輕微放寬高度限制，並在視覺及景觀上採取緩解措施，包括樓宇之間保持建築間距，預計小幅放寬方案不會造成顯著的視覺負面影響。發展計劃完全符合「住宅（乙類）3」地帶的長遠規劃意向。

每呎補地價約1,218元 已接近完成換地程序

據了解，該項目於今年3月份由廣富發展完成補地價程序，涉及金額約1.4166億元，以可建樓面約11.625萬平方呎計算，每平方呎樓面補地價約1,218元。申請人已接近完成相關換地程序，可立即投入發展，能及早落實房屋供應。

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