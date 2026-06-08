新世界九龍塘滶蘊周五價單先得形式賣28伙　被提名人可獲3.5%折扣

新世界（0017）旗下九龍塘玫瑰街低密度豪宅項目滶蘊 「PAVILIA ROSA」，續早前以招標發售及推出首張價單後，發展商今日（8日）落實在本周五（12日）以先到先得形式發售28伙。



本周五先到先得形式發售28伙

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目實在本周五以先到先得形式發售28伙，並不設購買上限。她又指，早前招標買家當中三成為內地拼音客，餘下七成為公司及本地傳統買家，亦有六至七成稱有意增購單位。

新世界發展營業及市務部總監何家欣（左二）

銷售當日分X組及XB組 被提名人可獲3.5%折扣

當日銷售分為X組及XB組，X組為提名組別，XB組別為公眾組別。另外，在早前以招標形式買入1,200平方呎的四房雙套或指定四房的買家，可獲一至兩個提名權，被提名人可獲3.5%售價折扣以購買價單單位。

同時亦夥香港瑰麗酒店asaya，項目買家可獲18個月專屬私人會籍，每戶價值高達約8萬元，總值約800萬元。

九龍塘玫瑰街豪宅項目滶蘊。（資料圖片）

四房雙套連車位5693.6萬沽

同時，滶蘊今日亦以招標方式沽出一伙四房雙套連車位，成交價5,693.6萬元，呎價44,000元，涉及為2樓S1單位，實用面積1,294平方呎。項目累計售出42伙，套現近24億元，平均售價逾5,600萬元，呎價近4萬元。

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