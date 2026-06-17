建滔半日飆17%　折讓11.5%減持建滔積層板　套近120億元｜異動股

建滔（0148）以每股76元配售建滔積層板（1888）1.55億股，套現117.8億元。受到有關消息刺激，建滔曾高見120.5元，創逾1年新高，中午收市報115.7元，升16.9%，成交額為45.27億元。



至於建滔積層板股價走勢較波動，曾低見81元，跌幅達5.7%，其後股價掉頭上揚，高見91.8元，創新高，最新報86.1元，升0.2%，成交額達218.62億元。

建滔宣布配售建田滔積層板，配股價為76元zb2較建滔積層板昨日收市價85.9港元折讓11.53%，套現117.8億港元。待配售事項完成後，建滔直接及間接(包括透過建滔投資)擁有之建滔積層板已發行股本，將由約66.62%減少至約61.7%。

建滔預計配售事項的所得款項淨額估計約為117.66億港元，擬用作投資於集團的印刷線路板業務，以提升在生產多層及高密度互連印刷線路板產品的能力；擴大產能以滿足不斷增長的市場需求；加快研發步伐，推動產品升級和創新；償還現有銀行貸款；以及其他公司用途。這些投資將共同增強集團的競爭優勢，並鞏固作為全球知名的垂直整合電子材料供應商的地位。配售事項預期可提升集團的整體流動資金狀況，從而為集團提供額外財務資源以支持其持續經營及未來發展。