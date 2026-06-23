世茂東涌喜來登酒店淪銀主盤　8月底截標　料作價將低於建築成本

內房旗下在港的貴重酒店物業正式被銀行接管，淪為銀主盤。世茂集團（0813）旗下東涌喜來登酒店及福朋喜來登酒店，新近已被滙豐銀行委託接管人沒收，意味兩幢酒店已淪為銀主盤。負責為項目進行招標的第一太平戴維斯表示，項目今日（6月23日）起正式招標，將於8月31日截標，是次酒店將會連同管理合約及商場一併出售。



第一太平戴維斯表示，原業主世茂早於2013年買入地皮興建，當時每呎地價約3,000元，若加上建築成本每呎7,000元，每呎成本高達約1萬元。該行預計，最終作價將會低於發展商當初興建項目時的建築成本。另據市場估計，銀主目標成交價逾30億元。



價高者得推出 冀望「今年內解決」

第一太平戴維斯大中華區首席執行官李偉文表示，是次項目將以「價高者得」形式推出，又指項目早前曾兩度招標，不過一直未能沽出，目前有本地、內地及海外投資者對項目有興趣，冀望「今年內解決」。未來數月的招標期內，該公司將為項目進行全球路演，包括前往內地、新加坡、東南亞及歐洲等地。

左起第一太平戴維斯大中華區首席執行官李偉文、第一太平戴維斯首席執行官投資辦資深董事鄭浩賢。（蔡偉南攝）

酒店租金收入1.3億 料回報達4至5厘

他又指出，目前酒店入住率高達9成，每年租金收入高達約1.3億元，估計項目能為買家帶來4厘至5厘的回報。

料作價將低於建築成本

他又指，項目招標初步反應理想，直言「機場酒店全世界都有，但冇一間酒店的作價會低過建築成本」，又指項目質素高，相信會吸引到一些作長遠投資的專業投資者。他又指，近年息口一度急升至7厘，惟目前已降回至3厘水平，若項目回報可達4厘，料對投資者有一定吸引力。他又補充，香港過去30年的息口走勢，曾出現高息期、低息期，如1997年息口高達12厘，因此要視乎息口水平能夠維持多久，過去多年來，普遍投資者認為4厘回報「已經好開心」。

左起第一太平戴維斯大中華區首席執行官李偉文、第一太平戴維斯首席執行官投資辦資深董事鄭浩賢。（蔡偉南攝）

酒店開業遇疫情 李偉文嘆「生不逢時」

他又指，酒店於2020年開幕營業，隨即遇上疫情，自己當年也曾隔離居於酒店共21日，感慨酒店直至目前才算完全營業，這間酒店可算是「生不逢時」。他又指，酒店原業主世茂認為項目質素高，最初希望房價能做到每晚2,500元水平，不過目前兩家酒店房價分別大約為每晚800元及1,500元。對於近期內地開始限制資金流進香港，股市率先受影響，李偉文認為樓市也有機會受到一定影響。

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接管人：酒店日常營運維持正常 不受接管程序影響

受銀行委託作為東涌喜來登酒店及福朋喜來登酒店接管人的AlixPartners香港辦公室合夥人及董事總經理葛俊表示，很高興獲得債權人的信任與委託，並在各主要持份者的全面配合下主導是次交易。接管人的委任不僅為交易帶來更高的確定性，更為順利完成出售提供了一條有序、可行、公開且公正的路徑。酒店的日常營運將維持正常，不受接管程序影響。

世茂在港資產具質素 惟債務太多需時處理

她又指，項目招標設有清晰時間表，又指項目今次已是第3次招標程序，認為過去兩次未能賣出，與市場狀況有關係。她又指，世茂上年已完成重組，目前在港資質素不錯，如豪宅盤BEACON PEAK銷情理想，不過公司債務太多，需時處理。

事實上，滙豐銀行已委託兩位接管人沒收上述東涌喜來登酒店及福朋喜來登酒店，該兩位接管人均來自全球諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）。資料顯示，葛俊專門處理債務與資本諮詢、企業重組、債務重組和交易諮詢等，為金融債權人進行高效磋商，曾領導多個大型跨境重組項目。

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事實上，在6月6日，彭博引述知情人士透露，香港機場附近的喜來登品牌酒店業主世茂集團（0813）一筆價值45億港元（約合5.75億美元）的貸款發生違約後，多家銀行計畫接管該資產。

當時報道指，貸款銀行正就委任接管人接管這一擁有1200多間客房的酒店進行深入磋商，以加快資產出售並回收資金。知情人士稱，世茂旗下相關實體於去年年底發生違約。該項目的最初貸款方包括滙豐控股、中銀香港、東亞銀行等。

2023年3月首次放售索價60億 其後降至45億

資料顯示，東涌世茂喜來登酒店於2023年3月首次放售，要價至少60億元，惟一直未有消息。其後世茂在2024年底將東涌喜來登酒店及福朋喜來登酒店的要價，從一年前的至少60億港元大幅削減至約45億港元，但仍未找到買家。

雙品牌酒店、共1219間客房

據房地產經紀機構的數據，該綜合體於2020年開業，按客房數量計算，是香港第二大酒店。物業為一間由萬豪所營運的雙品牌酒店，據悉將連同基座商場「灣景薈T Bay」一併出售，總建築面積約61萬平方呎，共有1,219間客房。兩個酒店品牌各有定位，世茂喜來登酒店為高端五星級酒店，共有218間客房，而福朋喜來登酒店共有1,001間客房，主要吸納經濟型顧客。

東涌喜來登酒店及福朋喜來登酒店。

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