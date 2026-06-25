外籍華僑生預繳26.4萬年租　租上環尚瓏一房　業主享4.7厘回報

暑期租務旺季即將來臨，西半山及上環一帶租務市況升溫。上環尚瓏一個一房單位，獲外籍華僑學生以每月2.2萬元承租，並預繳一年租金，全年總租金約26.4萬元，實用呎租83元。原業主持貨僅1年，租金回報約4.7厘。



中原地產西半山高級分區營業經理張文山表示，成交單位為尚瓏中層E室，實用面積265平方呎，採一房間隔，向東北，以每月2.2萬元租出，折合實用呎租約83元。

新租客為外籍華僑學生 預繳一年租金 備戰港大

據了解 , 新租客為外籍華僑學生，準備九月入讀香港大學，心儀上址鄰近港鐵站，往返大學校區極為便利，加上物業樓齡較新，遂不惜先付一年租金，提早承租單位自用。

業主持貨一年 回報4.7厘

原業主於2025年6月以564萬元購入單位，持貨僅1年，以現時月租2.2萬元計算，租金回報約4.7厘。

西半山區本月暫錄180宗租務成交

張文山補充，暑期租務旺季即將來臨，帶動西半山及上環一帶租務市況急速升溫，2026年6月至今該區已錄得約180宗租賃成交。

上環尚瓏。

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